"Türkiye, sağlık yatırımlarında dünyanın lider ülkesi olacak"

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler, "Dünyanın sağlık alanında hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Terziler, yılın ilk çeyrek rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da sadece saç ekimi için Türkiye'ye 700-750 bin civarında yabancının geldiğini anımsatarak, çeyrek başına düşen rakamın 180 bin olduğunu bildirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde saç ekimi, göz, diş ve estetik tedaviler için Türkiye'ye gelen turist sayısının yaklaşık 125 bin olduğunu kaydeden Terziler, "Kovid-19 kaynaklı bu düşüşe rağmen, geride bıraktığımız 1 yılda insanların ülkeleri kapansa bile farklı ülkelerden aktarma yaparak Türkiye'ye estetik ameliyat ve saç ekimi yaptırmaya geldiğini gördük. Bu yılın ilk çeyreğinde, 2019 rakamlarının ancak yüzde 50'sini yakaladığımızı söylemek yerinde olur." açıklamasında bulundu.

Terziler, tedavi için Türkiye'yi tercih eden sağlık turistlerinin ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: