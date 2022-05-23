Yeni nesil lüks bir tatil deneyimi: Denize sıfır termal mülk

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Yeni önerimiz: Ömür boyu tapulu bir yatırım

Premium olanakları ile lüks bir tatili hepimiz hak ederiz!

1.PLAJ SEÇENEKLERİ

Gitmeyi planladığınız yerin sahile veya sahillere olan uzaklığını mı düşünüyorsunuz? Hiç dert etmeyin. Denize sıfır termal bir devre mülk ile 4 mevsim plajın tadını çıkarabilirsiniz. Güneyde deniz geç soğur haliyle deniz keyfi için mevsim uzun.

Sadece kadınlara özel plaj arama derdiniz yok! Kadınlara özel lüks, premium plajınızda huzurlu bir günün keyfini çıkarabilirsiniz. Ladies Beach seçeneğiyle size özel bir koy olacak ve bu koya hem kara hem de deniz üzerinden ulaşabileceksiniz. Gördüğünüz gibi devre mülk demek, bol seçenek demek!

2.TERMAL BİR CENNET

Devre mülk sahibi olmak 4 mevsim olduğunda anlamlıdır ve bu imkanı bulacağın bir adres var! termal havuzlar, klasik türk hamamları, buhar odaları, saunalar, macera duşları, çamur terapileri, masajlar ve çok daha fazla premium özellikleri ile tüm yorgunluk ve stresinizi alacak ve dinç ve sağlıklı bir tatil yapmanıza olanak sağlayacaktır. Oldukça lüks Wellness Park seçeneği ile de kendinizi yenilenmeye ve derin bir tazelenme programına bırakmaya da hazır olun!

3.KAPALI AQUAPARK İLE DÖRT MEVSİM EĞLENCE

Tatil olur da çocuklar unutulur mu? Devre mülk tatilleri çocuklarınız için eğlence ile macerayı bir arada yaşayacağı bir güvenli alan yaratır. Ekstrem su kaydırakları, splash parklar, macera parkurları, oyun ve tırmanma terasları gibi daha birçok özelliği bünyesinde barındıran devre mülk tatilleri, çocuğunuza tatilde içinde kaybolacağı bir dünya sunacaktır.

4.TATİLDE SPOR KEYFİ!

Eğer bir spor ritüeliniz varsa bu ritüeli bozmayı kimse istemeyecektir, özellikle de tatil yaparken. Günlük spor ritüellerinizi aksatmadan yerine getirebilmeniz için, devre mülk tatillerinin fitness, kardio, pilates gibi vücudunuzu tüm yıla hazırlamanızı sağlayacak spor ekipmanları ile hazır salonları vardır. Bunun yanı sıra trekking parkur, scuba diving, parasalling, Katamaran sailing gibi deniz ve doğa aktiviteleri ile açık hava sporunda kendinizi hiç olmadığınız kadar dinç hissedeceksiniz.

5. FIRSAT ÇEŞİTLİLİĞİ

Devre mülklerde ev sahibi olmanın ferahlığı, tatile deplasmanda başlama hissini ilk andan itibaren silip atar. 1+0’dan 3+1 evlere kadar farklı daire tipleri ile ailenizin kişi sayısına ve keyfinize göre seçiminizi kolaylıkla yaparsınız. Smart, Family, Exclusive, Dublex ve Comfort gibi seçenekler barındıran devre mülkler, çeşitliliği ile sizlere muhteşem bir tatil deneyimi sunar.

Tatil çok önemli bir yatırımdır, bu yatırımı da doğru yere yapmak gerekir. Denize sıfır bir termal devre mülk sahibi olmak ise size her anlamda kazandıracak bir yatırımdır. Devre mülkle gelecek tatilleriniz de emin ellerde!

Devre mülk tatillerinin avantajları elbette ki 5 maddeye sığmaz. Daha kolayca ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir AVM, dört farklı plaj, ev konforunda valizini alıp geleceğiniz 7 yıldızlı otel hizmeti.

Tüm bunları ve daha fazlasını Sinpaş Kızılbük Marmaris sizler için sunuyor. Devre mülk tatiline çıkmak için en doğru zaman şimdi! Detaylı bilgi için “https://www.sinpaskizilbuk.com/landingyeni/” adresini ziyaret edebilirsiniz. İyi tatiller...

