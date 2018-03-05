Borsa haftaya nasıl başaldı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 173,81 puan ve yüzde 0,15 artarak 117.033,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile spor oldu.



Cuma günü, dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 116.265,23 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 düşüşle 116.859,19 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 114.800 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,52 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,52) göre, bir önceki ay yüzde 10,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,03'e gerileyeceği öngörülüyor.