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Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 23.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 208,77 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 100.445,47 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,12 ile iletişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 100.000-101.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 100.236,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

KAYNAK:AA

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