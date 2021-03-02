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Emlak Konut GYO, 2020 genel kurulu toplantısı tarihi belli oldu

BORSA HABERLERİ  | 02.03.2021 17:36 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO mevcut pay geri alım programının süresinin 25 Mart'ta dolacak olmasından dolayı, geri alım programını olağan genel kurulda tekrar onaya sunacağını Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Emlak Konut GYO, 2020 genel kurulu toplantısı tarihi belli oldu

2021 yılı kar payı dağıtımı, yol haritası ve diğer ayrıntıların paylaşılacağı Emlak Konut GYO genel kurul toplantısı tarihi belli oldu. Emlak Konut GYO mevcut pay geri alım programının süresinin 25 Mart'ta dolacak olması nedeniyle geri alım programını olağan genel kurulda tekrar onaya sunacağını duyurdu.

Şirketin KAP açıklamasına göre, geri alım programının süresi 36 ay; ayrılan fon tutarı ise 1.08 milyar lira olacak.

Geri alınan payların nominal değeri çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamayacak.

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EMLAK KONUT GYO'DAN KAP AÇIKLAMASI

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"28.03.2018 tarihinde Şirketimiz Genel Kurulunun kararı ile yürürlüğe giren Geri Alım Programı'nın 25.03.2021 tarihinde süresinin sona erecek olması sebebiyle, gerekli görülen durumlarda uygulanmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Şirketimiz Geri Alım Programı'nın, yapılacak ilk olağan genel kurulda tekrar ortaklarımızın onayına sunulmak üzere ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacaktır."

Reuters

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