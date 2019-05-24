FİNANS

Yatırımcılar 10 haftadır ilk defa hisse piyasalarına giriş yaptı

BORSA HABERLERİ  | 24.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Yatırımcılar 10 haftadır ilk defa hisse senedi portföylerini artırdı. Hisse portföyünün genelindeki artışa karşılık gelişmekte olan hisse piyasalarından 3.9 milyar dolara yakın çıkış oldu.

Yatırımcılar 10 haftadır ilk defa hisse piyasalarına giriş yaptı

Yatırımcılar 10 haftadır ilk defa hisse senedi portföylerini artırdı. Hisse portföyünün genelindeki artışa karşılık gelişmekte olan hisse piyasalarından 3.9 milyar dolara yakın çıkış oldu.

Bank of America Merrill Lynch tarafından yayımlanan EPFR verilerine göre, yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin nedeniyle riskten kaçtığı 22 Mayıs'ta sona eren haftada küresel hisse piyasalarına 900 milyon dolar net para girişi oldu.

Ancak yıl başından bu yana yatırımcıların hisse piyasalarından net 135 milyar dolar çektiği göz önüne alındığında para girişinin son derece ufak olduğu görülüyor.

Yatırımcılar gelişmekte olan ülke hisse piyasasından ise 3.9 milyar dolara yakın para çekti. Gelişmekte olan ülke hisse piyasalarından para çıkışı geçen yıl Haziran ayından bu yana en yüksek tutarda gerçekleşti.

Küresel tahvil piyasalarına ise 6.4 milyar dolar tutarında para girişi oldu. Finans piyasalarının çalkantılı olduğu dönemlerde güvenli liman olarak görülen tahvil piyasalarına yıl başından bu yana para girişi 158 milyar doları buldu.

KAYNAK:REUTERS

PARTNERBebek'te yürüyüş kötü bittiBebek'te yürüyüş kötü bitti
Borsa güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
Borsa haftaya nasıl başladı?Borsa haftaya nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yatırımcı hisse senedi Portföy

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Binlerce kişiye müjde! Bayramdan önce ödenecek

Binlerce kişiye müjde! Bayramdan önce ödenecek

Bugün tek seferde ödenecek

Bugün tek seferde ödenecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Halkbank hisseleri, yüzde 20 prim yaptı

Halkbank hisseleri, yüzde 20 prim yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Vadeli işlemler yüzde 2 düşüşle açıldı

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa güne nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.