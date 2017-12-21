Dolar güne nasıl başladı?

21 Aralık 2017 11:22
Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru, sakin seyrini üçüncü güne taşıdı. Kur, 3.82 civarında yatay hareket ederken, piyasalar ABD 3. çeyrek büyüme verisine odaklandı.

Dolar kuru, sakin seyrini üçüncü güne taşıdı. Kur, 3.82 civarında yatay hareket ederken, piyasalar ABD 3. çeyrek büyüme verisine odaklandı.
 
Global piyasalar yılın sonuna doğru nispeten sakin bir döneme girerken, dolar kuru yatay bir seyir izliyor. Zayıf veri akışından da destek bulan dolar/TL son iki gündür 3.82-3.84 dar bandında hareket etti.
 
Bugün ise en düşük 3.81'i gören kur, en yüksek 3.83'ün üzerini test etti. Dolar/TL saat 11:00'da yatay hareketle 3.8270'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5495 ve sterlin/TL 5.1230 seviyesinde yer aldı.
 
Türk Lirası, dolar karşısında kazanımlarını korurken, ABD'de vergi reform paketi Kongreden geçti. Tasarının hafta bitmeden Başkan Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Uzmanlar, vergi düzenlemesine ilişkin gelişmelerin dolara etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyor.
 
Bugün piyasalar için en önemli veri ABD 3. çeyrek büyümesi (16:30) olacak. Beklenti ülke ekonomisinin yüzde 3,3 büyüme kaydedeceği yönünde.
 
Öte yandan ABD'de devam eden Zarrab-Atilla davasında jüri, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar veremedi. Jüri üyeleri görüşmelerine bugün de devam edecek.
 
10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın