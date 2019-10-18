Dolar kuru 18 Ekim: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 18 Ekim itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

Saat 07:00 itibari ile dolar kuru 5,81 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne 94 bin 134 puan ile yatay başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 93 bin 32 puanı ve en yüksek 94 bin 618 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.81 artışla 94 bin 896 puanda kapattı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 128 bin 45 puanı ve en yüksek 131 bin 524 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 0.36 artışla 130 bin 991 puanda.