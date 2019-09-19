FİNANS

Dolar kuru 19 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 19.09.2019 06:56 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 19 Eylül için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 19 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 19 Eylül 06:56 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

19 Eylül 06:56 itibari ile dolar kuru 5,6809 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

  • dolar en düşük 5.6577 lira ve en yüksek 5.7079 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.2586 lira ve en yüksek 6.3252 lirayı gördükten sonra, 6.27 – 6.28 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.0576lira ve en yüksek 7.1390 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında işlem dördü.


Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu! Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
Dolarda 'petrol' hareketliliğiDolarda 'petrol' hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar 19 eylül dolar fiyatı

En Çok Okunan Haberler

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Takibe düşen kredilerle ilgili açıklama

Takibe düşen kredilerle ilgili açıklama

Kripto para piyasalarında neler oluyor?

Kripto para piyasalarında neler oluyor?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru 18 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru 17 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolarda 'petrol' hareketliliği

Dolar kuru 16 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolar kuru 13 Eylül: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bugün dolar kuru kaç TL?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolarda düşüş

Doların faiz kararına tepkisi

Dolar kuru 12 Eylül: Bugün dolar kuru kaç TL? (Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında)

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.