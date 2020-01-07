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  4. Dolar kuru 7 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar kuru 7 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.01.2020 07:12 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolar da son durum nedir? İşte 7 Ocak için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 7 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 7 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

7 Ocak itibari ile dolar kuru 5,96 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

ABD ile İran gerginliğinin ardından, Irak'ın topraklarındaki yabancı askerleri azaltacağını açıklamasıyla tırmanan gerilimin etkisiyle Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dün günü yüzde 2.0 kayıpla kapatırken, dövizler gün boyu yatay hareket etti.

Güne yüzde 1.01 düşüşle 112 bin 532 puanda başlayan BİST100, gün içinde en düşük 111 bin 212 puanı ve en yüksek 112 bin 973 puanı gördükten sonra yüzde 2.0 düşüşle 111 bin 412 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi de güne yüzde 1.42 düşüşle 154 bin 950 puanda başladı ve gün içinde en düşük 152 bin 568 puanı ve en yüksek 155 bin 994 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.93 düşüşle 152 bin 569 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi spot kapanışta yüzde 12.38 valörde son işlem yüzde 12.44 oldu. İki yıllık gösterge tahvilde ise bileşik faiz yüzde 11.77’de sabit kaldı.

Kapanışa doğru işlemlerde;

  • dolar en düşük 5.9624 lira ve en yüksek 5.9778 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,

  • euro en düşük 6.6574 lira ve en yüksek 6.6997 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 7.7931 lira ve en yüksek 7.8747 lirayı gördükten sonra 7.85 – 7.86 lira aralığında hareket ediyordu.
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