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Dolar ne kadar? 12 Mart dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 12.03.2019 08:06 | Son Güncelleme

Dolar/TL yerel seçimlere üç hafta kala, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik S-400 gerilimi ile geçen hafta sert yükseldikten bu sabah güne 5.44 seviyelerinde başladı.

Dolar ne kadar? 12 Mart dolar kuru yorumları

Dolar/TL Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere geçen haftaya 5.35’in hemen üzerinde başladıktan sonra sert yükselişle Cuma günü 14 Ocak’tan beri ilk kez 5.4880’i test etmişti. Dolar/TL ise güne 5.4330/ 5.4345 seviyesinde başladı.

DÖVİZDEKİ GELİŞMELER

Sterlin Avrupa Komisyonu'nun bugün parlamentoda yapılacak oylama öncesinde Brexit anlaşmasında değişiklikler yapılmasını kabul etmesinin ardından May'in parlamentonun onayını almaya daha da yaklaşabileceği spekülasyonuyla yükseldi.

Sterlin May'in AB'den Brexit anlaşmasında hukuken bağlayıcı güvenceler almasıyla 1.3290 dolara kadar yükseldi.

May, Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini bugün parlamentoda yeniden oylamaya sunacak. Eğer anlaşma tekrar reddedilirse, milletvekilleri Çarşamba günü 29 Mart'ta anlaşma yapmadan ayrılmayı oylayacaklar ve bunu da reddederlerse Perşembe günü Brexit'i ertelemeyi oylayacaklar.

Başlıca diğer para birimleri TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Şubat ayı enflasyon verisi öncesinde dar aralıkta işlem görüyor.

Dolar endeksi yatırımcıların riskli varlıklar almasıyla yüzde 0.2 düşüşle 97.056'ya geriledi.

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Kritik veriler sonrası dolar güne nasıl başladı?

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