Dolar ne kadar? 13 Şubat dolar kuru yorumları

ABD faiz artış hızındaki yavaşlama ve TCMB'nin sıkı duruş söylemlerinin yarattığı iyimserlikle son dönemde 5.25 civarında yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.29'a kadar yükselmişti.
Ancak bu yükseliş ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlikle yerini yeniden düşüşe bıraktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için 1 Mart olarak koyduğu son tarih "biraz kaymasına" göz yumabileceğini ancak bunu tercih etmediğini ve ileride nihai anlaşma için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi.
ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselecek.
ABD'li ve Çin'li yetkililer de yedi aydır süregelen gerilimi gidermek üzere bu hafta yapılan görüşme turunda ilerleme sağlayacaklarına yönelik açıklamalarda bulundular.
Trump'ın bu açıklamasının ardından ABD borsaları yükselişe geçerek iki ülkenin yedi aydır süregelen ticaret gerilimini ortadan kaldıracak bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle yüzde 1.5 yukarıda kapandı.
Küresel piyasalarda dolar ise ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanacağı beklentisiyle risk iştahı artan yatırımcıların euro ve Asya ülkeleri para birimlerine yönelmesi sonucu değer yitirdi.
Bir haftadan fazla süredir yukarı yönlü bir seyir izleyerek dün 97 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi ise 96.65 civarında seyrediyor.
Dün 5.29'u test eden dolar/TL bu iyimserlikle yönünü aşağı çevirdi ve saat 09:07'de 5.2515 seviyesinde yer aldı. Aynı saatte euro/TL ise 5.9560 seviyesindeydi.
Bankacılar TL'deki iyimserliğin dolar endeksindeki gerileme ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik girişleri artırmasından kaynaklandığını söylediler.
BÜYÜMENİN ÖNCÜ GÖSTERGELERİ İZLENECEK
Haftanın kalanında piyasalarda büyümenin öncü göstergeleri izlenecek.
Geçen yıl Ağustos ayında yaşanan kur şokunun ardından Türkiye ekonomisi yavaşlama eğilimine girmiş, faizler, işsizlik ve enflasyon yönünü yukarı çevirmişti.
Bu süreçte iktisadi faaliyette belirgin bir yavaşlama yaşanırken, bu hafta açıklanacak olan Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi, ödemeler dengesi, Ekim Kasım Aralık dönemini kapsayan işgücü istatistikleri ve Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri, TCMB beklenti anketi piyasalarda yakından takip edilecek.
Perşembe ve Cuma günleri açıklanacak bu veriler ile birlikte Aralık ayı ve dolayısıyla 2018 yılı son çeyreğe ilişkin bir çok veri seti de tamamlanmış olacak. Böylece ekonomistler yerel seçimlerden kısa bir süre önce, 11 Mart'ta açıklanacak olan 2018 son çeyrek büyüme tahminlerini netleştirecekler.
Reuters anketine göre, büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretiminin Aralık ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış bazda yüzde 7.5 daralması bekleniyor.
Yoğun veri gündemi ile birlikte bu hafta yatırımcılar Brexit sürecini, yerel seçim hazırlıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretini ve Cuma günü piyasa kapanışı ile birlikte açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's not yorumlarını da izleyecekler.
KAYNAK:REUTERS
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