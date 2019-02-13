Dolar ne kadar? 13 Şubat dolar kuru yorumları

ABD faiz artış hızındaki yavaşlama ve TCMB'nin sıkı duruş söylemlerinin yarattığı iyimserlikle son dönemde 5.25 civarında yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 5.29'a kadar yükselmişti.

Ancak bu yükseliş ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlikle yerini yeniden düşüşe bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmazlığının çözümü için 1 Mart olarak koyduğu son tarih "biraz kaymasına" göz yumabileceğini ancak bunu tercih etmediğini ve ileride nihai anlaşma için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyledi.

ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki üründen aldığı gümrük vergisi 1 Mart'a kadar anlaşma sağlanamazsa yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselecek.

ABD'li ve Çin'li yetkililer de yedi aydır süregelen gerilimi gidermek üzere bu hafta yapılan görüşme turunda ilerleme sağlayacaklarına yönelik açıklamalarda bulundular.

Trump'ın bu açıklamasının ardından ABD borsaları yükselişe geçerek iki ülkenin yedi aydır süregelen ticaret gerilimini ortadan kaldıracak bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle yüzde 1.5 yukarıda kapandı.