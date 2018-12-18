Dolar ne kadar? 18 Aralık dolar yorumları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin geçen hafta Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik olarak başlatacağını duyurduğu operasyonun her an başlayabileceğini; TSK’nın operasyon için gerekli hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda ise dünyanın başlıca ekonomilerindeki yavaşlama sinyalleri ABD ile Çin ve başka ülkeler arasındaki ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeye olumsuz yansıdığı endişelerinin canlı kalmasını sağlıyor.

Dolar küresel ekonominin güç kaybettiği endişeleri nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan çekilmesinden güç bularak 19 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Yatırımcılar ABD’de faiz oranlarının görünümünü de yakından izliyorlar. Fed’in Salı günü başlayacak iki günlük toplantısında politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin ediliyor. Fed’in bu hafta faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılsa da faizlerin gelecekteki seyrine dair açıklama ve sinyaller dolar üzerinde belirleyici olacak.

DOLAR NE KADAR?



Yaşan gelişmelerle birlikte saat 08:00 itibariyle Dolar/TL 5.3853/5.3894'ten işlem görürken Euro/TL 6.1127/6.1196'dan işlem görüyor.



