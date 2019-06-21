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Dolar ne kadar? 21 Haziran dolar kuru

DOVİZ HABERLERİ  | 21.06.2019 07:42 | Son Güncelleme

İstanbul'un tekrar seçimlerinden önce son işlem gününde piyasalar Fed'in faiz indirim beklentisinin yankılarını konuşurken dolar/TL 5.80'in altında seyrediyor.

Dolar ne kadar? 21 Haziran dolar kuru

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek ay içinde bile hazır olduğu sinyali ile 6 Haziran’dan beri dün ilk kez 5.7375’e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yabancı gazetecilere yaptığı açıklamalarda yer alan faiz indirimi talebi içeren açıklamaları kısa süreliğine sert bir dalgalanma yarattı ancak bu dalgalanma da geçici ve sınırlı bir etki oluşturdu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Erdoğan’ın faiz indirimi çağrısı içeren söylemleri satış baskısı yarattı ancak ABD söylemleri olumlu. Bu kurdaki negatif etkiyi oldukça sınırladı” dedi.

Dolar/TL saat 07:25 itibariyle 5.7659/5.7736’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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