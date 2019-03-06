Dolar ne kadar? 6 Mart dolar kuru yorumları

Beklentilerin altında artış gösteren enflasyon ardından piyasalarda TCMB’nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken TCMB’nin “enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dolar/TL ise saat 07:20 itibari ile güne 5.3878/ 5.3893 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters’ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre TCMB’nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik olmayacağı görüşünde.

Enflasyon verisi sonrası Haziran ayına yönelik ilk faiz indirimi beklentileri henüz değişmedi ancak TCMB’nin “veri odaklı” politika söylemi ile birlikte ilk faiz indirimi tahminlerini erkene çekmek açısından enflasyon verileri önümüzdeki dönemde daha da yakından takip ediliyor olacak.



