Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

UZMANLAR NE DİYOR?

İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, dün küresel olarak tüm EM'lere giriş olduğunu, bunun TL'ye sirayet ettiğini söyleyerek, "TL'de pozitif ayrışma vardı. Bunda seçim öncesinde TL'nin fazlaca baskı altında olmasının da etkisi var, o zamanki negatif ayrışmayı geri veriyoruz. OHAL'in kalkacak olması psikolojik olarak önemli ve olumlu. Kurda 4.55 seviyeleri önemli, buralarda TL'ye satış dolara alış gözleniyor. Gün içinde 4.56-4.57 seviyelerine gerileyebilir ancak 4.55'lere inse bile oralarda alımlar geliyor" dedi.

"Hem endeks hem de kurda bu olumlu havanın çok uzun soluklu olacağını söylemek zor" diyen Turşucu, "CDS'ler halen 300 baz puan etrafında hareket ediyor, risk algısı çok istediğimiz gibi değil, faizler çok yüksek, borsanın uzun soluklu bir yükseliş trendine girmesi için faizlerde bir düşme olması gerek. Bu olmadıkça endekste de kalıcı yükselişler olması kolay değil" diye konuştu.

"Son enflasyon gerçekleşmesinin ardından TCMB'nin Temmuz toplantısında bir hamle yapmasını beklediğini söyleyen Turşucu, "Enflasyondaki bir defalık bir artış değil, Temmuz ve Ağustos'ta da yıllık bazda yükselecek gibi görünüyor. Biraz daha reel faizi yükseltmek için en az 150 baz puan gibi bir artırım yapmasında fayda var. O yüzden 2 yıllık tahvil faizinde de yükselişler olabilir. Yükselmese bile düşüş olması çok mümkün değil" dedi.