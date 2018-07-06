Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Gelişmekte olan piyasalara gözlenen girişler ve içeride OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentilerle dolar/TL dün 4.60'in altını görürken, küresel piyasalardaki gelişmeler izleniyor.
Dün güne 4.67 civarında başlayan ve 4.5815'e kadar gerileyen dolar/TL bu sabah saat 0909'da 4.5975/4.6016 seviyesinden işlem görüyor.
Sepet bazında TL bu sabah 4.992/4.9949, euro/TL ise 5.3859/5.3895 seviyesinde bulunuyor.
Küresel ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler risk iştahı üzerinde baskı yarattığından piyasaların odağında. ABD'nin Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında 800'den fazla ürüne getirdiği gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Çin ticaret bakanlığı ise ABD'nin gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin kısa bir süre ardından misillemede bulunmak zorunda kaldığını açıkladı.
Dolar ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle başlıca para birimleri karşısında gerilerken, yatırımcılar temkinli olmaya devam ediyor. Piyasa dikkatleri günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
UZMANLAR NE DİYOR?
İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, dün küresel olarak tüm EM'lere giriş olduğunu, bunun TL'ye sirayet ettiğini söyleyerek, "TL'de pozitif ayrışma vardı. Bunda seçim öncesinde TL'nin fazlaca baskı altında olmasının da etkisi var, o zamanki negatif ayrışmayı geri veriyoruz. OHAL'in kalkacak olması psikolojik olarak önemli ve olumlu. Kurda 4.55 seviyeleri önemli, buralarda TL'ye satış dolara alış gözleniyor. Gün içinde 4.56-4.57 seviyelerine gerileyebilir ancak 4.55'lere inse bile oralarda alımlar geliyor" dedi.
"Hem endeks hem de kurda bu olumlu havanın çok uzun soluklu olacağını söylemek zor" diyen Turşucu, "CDS'ler halen 300 baz puan etrafında hareket ediyor, risk algısı çok istediğimiz gibi değil, faizler çok yüksek, borsanın uzun soluklu bir yükseliş trendine girmesi için faizlerde bir düşme olması gerek. Bu olmadıkça endekste de kalıcı yükselişler olması kolay değil" diye konuştu.
"Son enflasyon gerçekleşmesinin ardından TCMB'nin Temmuz toplantısında bir hamle yapmasını beklediğini söyleyen Turşucu, "Enflasyondaki bir defalık bir artış değil, Temmuz ve Ağustos'ta da yıllık bazda yükselecek gibi görünüyor. Biraz daha reel faizi yükseltmek için en az 150 baz puan gibi bir artırım yapmasında fayda var. O yüzden 2 yıllık tahvil faizinde de yükselişler olabilir. Yükselmese bile düşüş olması çok mümkün değil" dedi.
Pazartesi günü açıklanacak kabinenin de beklendiğini söyleyen Turşucu, "Mehmet Şimşek olacak mı, olmayacak mı önemli. Olmazsa olumsuz etkisi olabilir ama sert kalıcı etkisi olacağını sanmıyorum. Gelecek süreç içinde nasıl uygulamalar ve söylem olacak bunlara bakılacak" dedi.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesi ardından cumhurbaşkanlığı kabinesi de açıklanacak.
Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.
Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek
Türk iş adamı Oktay Başyurt Küba'da gözaltına alındı!
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum