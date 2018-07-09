Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar/TL küresel piyasalar ve seçim sonrası iyimserliğin desteğiyle 4.50'ye doğru düşüşünü sürdürürken piyasalar önce bugün başlayacak Temmuz ayı yüklü Hazine ihalelerini ardından ise bu akşam açıklanacak yeni kabineyi izliyor.

Küresel ticaret savaşları endişelerine rağmen doların ABD verileriyle neredeyse bir ayın en düşük seviyesine gerilemesi gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde iyimserliğe neden oluyor.

Dolar ABD'de Cuma günü yayımlanan veriye göre ücret artışlarının beklentilerin altında kalmasının ardından başlıca para birimleri karşısında üç buçuk haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görüyor.

İstihdam verisi çalışan ücretlerinin ılımlı artış kaydettiğini, iş arayanların sayısının da yükseldiğini göstererek Fed'in faizleri hızla ancak kademeli olarak artıracağına işaret ediyor.

Geçen haftayı ABD verisiyle birlikte 4.58'in hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah güne saat 0853'te Temmuz ayının en düşük seviyesi olan 4.5535/4.5560 seviyesinde başladı.

Bankacılar kurda 4.50 ve 4.55 seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyelerden alımlar geldiğini, bunun altında kalıcılığın kolay olmayabileceğini belirtiyor. Bankacılar son dönemde döviz mevduatlarının bir kısmını TL'ye çeviren lokal yatırımcıların da 4.50'li seviyelerden yeniden alıcı olup olmayacağının takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.