Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Yeni kabinenin açıklanmasından sonra dolar/TL'de dün dalgalı bir seyir izlendi.

TL'de görülen sert değer kaybında önemli bir rol oynayan TCMB Kanunu'ndaki değişikliğin netleşmesi ile 4,65’in altına düşen TL, gün boyu volatil bir seyir izledi.

4,65’ine altına kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra 4,68-4,71 aralığında gezindi. Sabah saatlerinde 5,45’li seviyelere düşen euro/TL ise 5,59’lara kadar yükseldi.

Bu sabaha baktığımızda ise kurda 4.71'li seviyeleri görmekteyiz. Aynı dakikalarda euro da 5.53 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi de 1.1726'dan işlem görüyor.

Ekonomi Politikaları Kurulu önemli

Piyasalar, önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanıldı. Bundan sonraki dönemde atılacak adım ve söylemlere odaklanacak olan piyasalar, yeni organizasyon yapısı ve atamaları da yakından izleyecek. Ayrıca, cuma günü gelecek olan Fitch'in kredi not ve görünüm kararları da önemli. Analistler, “Piyasanın kafası bir nebze karıştı. 'Ekonominin başında Berat Albayrak mı yoksa kurul mu olacak?' piyasadaki en büyük soru işareti" dediler.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1.26 dolar ya da yüzde 1.6 düşerek varil başına 77.60 dolara kadar indi. Ardından yeniden yükselişe geçen petrol 78 dolar seviyelerine tutundu.

Altının ons fiyatı da 1251.18 dolar seviyelerinde bulunuyor.



