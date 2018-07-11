FİNANS

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 11.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından sert yükselen dolar/TL'de ilk tepki ardından isimlerden çok uygulanacak ekonomi politikaları ve bunlara ilişkin söylemlere odaklanılacak.

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Yeni kabinenin açıklanmasından sonra dolar/TL'de dün dalgalı bir seyir izlendi.

TL'de görülen sert değer kaybında önemli bir rol oynayan TCMB Kanunu'ndaki değişikliğin netleşmesi ile 4,65’in altına düşen TL, gün boyu volatil bir seyir izledi.

4,65’ine altına kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra 4,68-4,71 aralığında gezindi. Sabah saatlerinde 5,45’li seviyelere düşen euro/TL ise 5,59’lara kadar yükseldi.

Bu sabaha baktığımızda ise kurda 4.71'li seviyeleri görmekteyiz. Aynı dakikalarda euro da 5.53 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi de 1.1726'dan işlem görüyor.

Ekonomi Politikaları Kurulu önemli

Piyasalar, önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanıldı. Bundan sonraki dönemde atılacak adım ve söylemlere odaklanacak olan piyasalar, yeni organizasyon yapısı ve atamaları da yakından izleyecek. Ayrıca, cuma günü gelecek olan Fitch'in kredi not ve görünüm kararları da önemli. Analistler, “Piyasanın kafası bir nebze karıştı. 'Ekonominin başında Berat Albayrak mı yoksa kurul mu olacak?' piyasadaki en büyük soru işareti" dediler.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 1.26 dolar ya da yüzde 1.6 düşerek varil başına 77.60 dolara kadar indi. Ardından yeniden yükselişe geçen petrol 78 dolar seviyelerine tutundu.

Altının ons fiyatı da 1251.18 dolar seviyelerinde bulunuyor.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...
Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladıYeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar ne kadar oldu dolar Dolar kuru kaç TL döviz

En Çok Okunan Haberler

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Dünyanın en iyi otelleri ve tatil köyleri açıklandı!

Dünyanın en iyi otelleri ve tatil köyleri açıklandı!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Bakan Berat Albayrak görevi devraldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ASLINDA DOLARIN DÜNKİ GÖSTEGESİ 4,85 Dİ.ANCAK MERKEZ DÖVİZ SATTİĞİ İÇİN GÖZE BATMADI.ALBAYRAK GELDİ BÖYLE OLDU ALGISI OLMASIN DİYE DÖVİZ SATTILAR.
Diğer Haberler
Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...

Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.