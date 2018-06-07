Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolarda hafta boyunca gözlenen yatay seyir devam ediyor. Dolar 7.6.2018 tarihine 4.60 seviyelerinin altında başladı. 4.92 TL zirvesinden sonra Merkez Bankası hamleleri ile 4.55-4.65 bandına gerileyen dolar bugün güne en alt sınırdan başladı.

DOLAR KURU NE KADAR?



Dolar kuru sabah ilk işlemlerde 4.55 TL'de hareket ederken, euro ise 5.38 TL seviyesinde.

TÜM GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA



Bugünün içerideki en önemli gündemi ise Merkez Bankası toplantısı olacak. Merkez Bankası'nın iki hafta önce yaptığı 3 puanlık faiz artışının ardından bugün ne olacağı merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

