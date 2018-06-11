Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)

Dolar TL ne kadar, dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı? Geçtiğimiz haftayı olumlu bir seyirle tamamlayan dolarda bu hafta Avrupa, Amerika Ve Japonya Merkez Bankalarının faiz toplantıları takip edilecek. Özellikle çarşamba günü yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısında alınacak karar ve sonrasındaki açıklamalar piyasalar açısından kritik öneme sahip.

BÜYÜME VERİLERİNE YAKIN TAKİP



Bunun yanında bu sabah açıklanacak olan büyüme verileri de piyasanın yakın takibinde bulunuyor.

Dolar/TL cuma günü güne başladığı 4.49'lu seviyelerden gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen çıkışlarla bir ara 4.5407'ye kadar yükselse de gün sonunda yeniden 4.48 TL'li rakamlara gerilemişti.

Bugün ise açılış 4.46 TL seviyelerinden oldu. Golar saat 07.10 itibariyle 4.4660 TL'den el değiştirirken, euro 5.2690 oldu.



