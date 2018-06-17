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Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

DOVİZ HABERLERİ  | 17.06.2018 08:10 | Son Güncelleme

Kurdaki artış 2.5 ayda döviz mevduatı olanlara 135 milyar lira kazandırdı. Gelirin 59 milyarı şirketlerin 76 milyarı kişilerin cebine gidecek. En büyük 5 il ise gelirin yüzde 79’una sahip olacak. İç Anadolu illeri ise toplam mevduatın büyük bölümünü dövize yatırarak kişi başına en fazla faydayı sağlayanlar.

Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Döviz kurunda mart ayı sonundan itibaren yaşanan yüzde 20’lik artış ekonominin çeşitli aktörlerini üzerken bazılarına ise yaradı. Bunların başında mevduatını dövizde tutanlar geliyor.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Mart sonunda 3.9542 lira olan dolar kuru dünkü 4.75 seviyesinde kalırsa bu artış öyle görünüyor ki sadece bu DTH sahiplerini sevindirecek. Çünkü bu dönemde Türkiye’de toplam 170 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının Türk Lirası karşılığı 135.3 milyar lira artarak 672 milyar TL’den 807.5 milyar liraya çıkmış oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KOCAELİ...

Döviz mevduatının 95.5 milyar dolarının toplandığı İstanbul kurdaki 2.5 aylık artış trendinde mevduatının TL karşılığını 76 milyar lira artırdı. Yani kur artışı nedeniyle artan mevduatın yüzde 56’sı İstanbulluların cebine gidiyor. Ankara ise 17 milyar lira ile ikinci sırada. İzmirli dolar mevduatı sahibi ise son yükselişten sonra 6.7 milyar lira daha fazla gelir elde etti. İşe Bursa ve Kocaeli’ni de katarsak yükseliş kaynaklı 135 milyar liranın 106 milyarının yani yüzde 79’unun 5 büyük ile gitmiş olduğu görülüyor. İstanbul’da dövizin artışından elde edilen gelirin 40 milyar lirası kişilerin, 36 milyar lirası ise şirketlerin hesabına yazıyor. Ankara’da ise artışın 7 milyarı vatandaşın, 10 milyarı ise kişilerin cebine yarıyor. Kurdaki artışın sevindirmediği iller ise Ardahan, Hakkâri, Bitlis ve Bayburt oldu. Bu illerde dolar mevduatı sahiplerinin dövizinin karşılığı ancak 20 milyon liranın altında artabildi.

İÇ ANADOLU DÖVİZİ EN ÇOK SEVEN

Toplam mevdata oran olarak bakıldığında ise dövizi en çok tercih eden il yüzde 51 ile Antep ve son 1 yılda yaptığı atak ile Karabük ve ardından İstanbul gibi görünse de Karabük ve İstanbul’daki döviz mevduatının büyük bölümünün şirket kaynaklı olduğu görülüyor. Antep’in dışında Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir’de toplam mevduata oranla yüksek döviz mevduatı dikkat çekiyor. Sadece kişilerin döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduata oranına bakıldığında ilk sırayı yüzde 53 ile Aksaray ve Nevşehir paylaşırken Yozgat yüzde 50 ile üçüncü durumda. Kırşehir dördüncü olurken İç Anadolu illerinin arasına İstanbul 5’inci olarak giriyor. 6’ncı ise mevduatının yüzde 46’sını dövize yatıran Kayseri oldu.

Parasının yüzde 20’sinin altındaki tutarını döviz mevduatını yapan iller ise Hakkâri, Kars, Ardahan, Siirt, Bitlis ve Urfa. Büyük illerden İzmir parasının yüzde 31’ini döviz, geri kalanını TL’de tutarken başkent Ankara DTH oranı yüzde 37 ile ortalarda yer alıyor.

DÖVİZ KURUNDAKİ SON 2.5 AYLIK ARTIŞ EN ÇOK İSTANBULLULARI SEVİNDİRİYOR

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