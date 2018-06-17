Doların yükselişi en çok 5 büyük şehre yarıyor

Döviz kurunda mart ayı sonundan itibaren yaşanan yüzde 20’lik artış ekonominin çeşitli aktörlerini üzerken bazılarına ise yaradı. Bunların başında mevduatını dövizde tutanlar geliyor.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Mart sonunda 3.9542 lira olan dolar kuru dünkü 4.75 seviyesinde kalırsa bu artış öyle görünüyor ki sadece bu DTH sahiplerini sevindirecek. Çünkü bu dönemde Türkiye’de toplam 170 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının Türk Lirası karşılığı 135.3 milyar lira artarak 672 milyar TL’den 807.5 milyar liraya çıkmış oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KOCAELİ...



Döviz mevduatının 95.5 milyar dolarının toplandığı İstanbul kurdaki 2.5 aylık artış trendinde mevduatının TL karşılığını 76 milyar lira artırdı. Yani kur artışı nedeniyle artan mevduatın yüzde 56’sı İstanbulluların cebine gidiyor. Ankara ise 17 milyar lira ile ikinci sırada. İzmirli dolar mevduatı sahibi ise son yükselişten sonra 6.7 milyar lira daha fazla gelir elde etti. İşe Bursa ve Kocaeli’ni de katarsak yükseliş kaynaklı 135 milyar liranın 106 milyarının yani yüzde 79’unun 5 büyük ile gitmiş olduğu görülüyor. İstanbul’da dövizin artışından elde edilen gelirin 40 milyar lirası kişilerin, 36 milyar lirası ise şirketlerin hesabına yazıyor. Ankara’da ise artışın 7 milyarı vatandaşın, 10 milyarı ise kişilerin cebine yarıyor. Kurdaki artışın sevindirmediği iller ise Ardahan, Hakkâri, Bitlis ve Bayburt oldu. Bu illerde dolar mevduatı sahiplerinin dövizinin karşılığı ancak 20 milyon liranın altında artabildi.