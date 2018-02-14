FİNANS

Euro/TL, rekor tazeledi

14 Şubat 2018 09:15

Bankalararası piyasada dolar 3,80'in üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 4,72'yi aşarak tarihi rekor kırdı.

Euro/TL, rekor tazeledi

Dolar yeni güne sakin bir seyirle başlarken, euro yeni zirve seviyesini gördü.

 
ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından piyasalar temkinli seyrediyor.
 
Dolar/TL 3,80 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
 
EURO/TL'DE YENİ REKOR
 
Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu. Euro/TL 4,7221 ile tarihi seviyeye çıktı.
 
 
GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
 
Piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.
 
ABD'de enflasyonun yıllık bazda hız kaybederek yüzde 1.9'a gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.7 olması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi yatırımcıların kaygılarını yatıştırabilir. Ancak enflasyonun yukarı yönlü bir sürpriz yapmasından endişe ediliyor.
 
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi bugün 89.436 seviyesinde bulunuyor.
 
 
 
 
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Okuyucu Yorumları6 yorum
  • 14 Oy
    acaba servetinin tamamını dolar olarak mı tutuyor bence mandaki paranın büyük bir kısmı eurodur
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  • 13 Oy
    savaşan türkiye..tl kazanması gerekirken euro kazanıyor..anlamadım gitti...
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  • 1 Oy
    @sinekyedili savas yaptigin topraklarda sömürü uygulamiyorsun pislikten arindiriyorsun nasi bi kafa yapisi bu
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  • 2 Oy
    Vatandaşın mutfak enflasyonu tavan yaptı zaten. Her gün kendi rekorunu egale ediyor...
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  • 16 Oy
    Hicte tarihi rekor kirmadi zaten hep yuksekti suanki durumuna yakindi
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  • 2 Oy
    @ersinside Dövize mi yatırım yaptın köftor...?
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