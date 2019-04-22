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Güncel döviz kuru: 22 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.04.2019 08:21 | Son Güncelleme

22 Nisan Pazartesi gününe 5,81 TL’den başlayan Dolar ve 6,55 TL’den başlayan Euro’da, geçen haftaların etkisi gözlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışında birçok siyasi olay sahne aldı. Döviz piyasaları da bu olayların her birinden ayrı ayrı etkilendi. Tarih için önemli bir mihenk taşı olan, Notre Damme Katedrali’nin yanması belki de geçen haftanın uluslararası düzeyde en önemli olayıydı. Döviz kuru da bu durumdan etkilendi. İşte kurdaki son gelişmeler...

Güncel döviz kuru: 22 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kuru, geçtiğimiz hafta 5,75 ile 5,80 arasında dalgalandı. Bir önceki hafta Çarşamba gününden itibaren yükselmeye başlayan dolar, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü, haftanın da en yüksek değerini alarak başladı. 5,8022 TL’den işlem gören doların gün içinde aldığı en düşük değer 5,7558 TL, en yüksek değer ise 5,8212 TL oldu. 16 Nisan Salı günü 5,7633 TL’den işlem gören Dolar, en düşük 5,7368 TL ve en yüksek 5,8292 TL oldu. Çarşamba günü düşüş eğilimine devam etti ve 5.75 sınırına ulaştı. 17 Nisan Çarşamba günü dolar 5,7473 TL’den işlem gördü. En düşük 5,7100 TL ve en yüksek 5,7966 TL oldu. Hafta içinde aldığı en düşük değer bu olurken Perşembe gününe yükselişle girdi. 5.8 sınırına dayanan dolar, 5,7986 TL’den işlem görürken en düşük 5,7315 TL ve en yüksek 5,8517 TL’den işlem gördü. Cuma gününe hafif eğimli yükselişine devam etti. Cuma günü en düşük 5,7880 TL ve en yüksek 5,8347 TL’den işlem görürken ortalamada gün içinde 5,8090 TL’den işlem gördü. Üç ay içinde ikinci kez 5,80 direncini yukarı yönlü kesen dolar, 22 Nisan Pazartesi günü Kapalıçarşı’da 5,81 TL’den açılış yaptı.

15 Nisan Pazartesi günü 6.55 sınırını yukarı doğru kesen Euro, hafta içinde 6.55 direncinin biraz üzerinde ve 6.5 sınırı içinde hareket etti. 15 Nisan Pazartesi günü 6,5610 TL’den işlem gören Euro, gün içinde en düşük 6,5065 TL ve en yüksek 6,5852 TL’den alış satış gerçekleştirdi. Salı günü genel olarak 6,5062 TL’den işlem görürken en düşük 6,4772 TL ve en yüksek 6,5899 TL değerlerini gördü. Salı gününden itibaren küçük eğimli olarak yükselmeye devam etti. Çarşamba günü 6,5168 TL üzerinden değer gördü. Euro, 17 Nisan Çarşamba günü en düşük 6,4642 TL ve en yüksek 6,5659 TL değerlerini gördü. 18 Nisan Perşembe günü yükselişine devam etti ve gün içinde 6,5297 TL’den işlem gördü. Perşembe günü en düşük aldığı değer 6,4871 TL ve en yüksek aldığı değer 6,6059 TL oldu. Cuma günü ise 6.55 sınırına yakın bir bölgede günü kapattı. Gün içinde işlem gördüğü değer 6,5435 TL olurken en düşük 6,5170 TL ve en yüksek 6,5663 TL’yi gördü. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra 6.55 direncini yukarı yönlü aşan Euro, yeni güne 6,55 TL ile başladı. Euro, son 3 ayda ikinci kez 6.6 direncine yakın bölgelerde hareket gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Nisan günü açıklanan Mart ayına ilişkin konut verileri beklentinin altında kalmıştı. Önceki günlerde düşüş yaşayan EUR/USD paritesi, 1.1225 seviyesinin altına kadar inmişti. Daha sonra konut verilerinin de etkisiyle toparlanan parite Paskalya tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması dolayısı ile düşük hacimde seyretmişti.

Kritik 5.7978 desteğini aşan ve bu düzeyin üzerinde seyrine devam eden dolar kuru, ABD piyasalarının kapalı olduğu süreçte yükselişe devam etti. Analistlere göre kur böyle yükselişlere devam ederse dolar lehine alışlı bir süreç görülebilir. Bu durumda 5.8715 direnci ilk karşılaşılacak direnç olacaktır. 5.7978 direnci göz önünde durmaya devam etmekle birlikte bu seviyenin altına çekilecek geri çekilmelerde 5.7080 desteğinin gündeme gelmesinin olası olduğu yorumlanıyor. Merkez Bankası’nın her ay 54’ü finansal sektör, 11’i reel sektör, üçü ise profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştiği ankete göre yılsonu enflasyon beklentisi 15.64’ten yüzde 16.23’e yükseldi. Buna göre dolar kuru beklentisi de 6,20 TL’ye yükselmiş vaziyette. Bu rakam, bir önceki sene bu zamanlarda 6,06 TL idi.

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