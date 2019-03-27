FİNANS

Swap nedir? İşte doları düşüren adım adım gelişmeler

DOVİZ HABERLERİ  | 27.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta 5.85 TL seviyesine kadar yükselen dolar dün 5,54 TL’ye geriledi. Dolar, TL karşısında salı kapanışında 5,33'ü; euro ise 6,10 seviyelerini gördü. Peki son günlerin en çok konuşulan ekonomik terimi swap nedir?

Swap nedir? İşte doları düşüren adım adım gelişmeler

Dolar/TL Cuma gününe 5.46 seviyesinden başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükselmiş ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı olmuştu.TL'deki değer kaybını sınırlayan en önemli etkenler yabancılar için TL maliyetinin artması ve TCMB'nin Cuma gününden itibaren attığı adımlar oldu. Merkez Bankası, Pazartesi günü de döviz karşılığı TL swap piyasasında "vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye" çıkarıldığını açıkladı. Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'si ile sınırlandırılmıştır" dedi. Daha önce ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Peki doların düşmesini sağlayan swap nedir?

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SWAP NEDİR?

Swap’ın kelime anlamı, ‘değiş, tokuş, takas…’

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) terimler sözlüğünde swap şu şekilde açıklanıyor:

"İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir.

"Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Swap, TCMB'nin terimler sözlüğünde de aktarıldığı gibi özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

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