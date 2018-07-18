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Kripto Yatırımlarında Kazandıracak 5 Kural

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 18.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Son bir yılda Bitcoin 10’a, Ethereum 90’a, Ripple 300’e katladı.

Kripto Yatırımlarında Kazandıracak 5 Kural

Geçtiğimiz yıl kripto paralar için oldukça hareketli ve bir o kadar da sevindirici bir yıldı diyebiliriz. Bir çok koin değerinin kat kat üzerine çıkarken yatırımcısına kaybettiren ya da yerinde sayan koinler de yok diyemeyiz. Peki kripto dünyasında yatırım yaparken kazanmak için nelere dikkat etmek gerekli? İşte bu yazımızda sizler için kripto yatırımlarında kazandıracak 5 altın kuralı paylaşıyoruz.

Kural 1 : Sabırlı olmak

Kripto dünyasında yatırım yaparken her şeyden önce sabırlı olmanız gerekiyor. Kripto paralar alışkın olduğumuz normal paraların aksine bir yılda ona, yirmiye, hatta bine katlayabiliyor. Tabii ki hareket yalnızca yukarı yönlü olmuyor. Bir günde yatırımınız %30 değer kaybedebilir ve bu da sizi strese sokabilir ancak bildiğimiz bir şey var ise o da sabırlı olmak. İlk 30’daki kripto paraların grafiklerini incelediğimizde hep aynı şeyi görüyoruz. 6 aylık periyotlarda kripto paralar her zaman giriş değerinden çok daha yukarılarda tamamlamış yarı yılı. Bu da demek oluyor ki bir kripto paraya yatırım yaptıktan sonra düştü/yükseldi demeden önce en az 6 ay sabretmelisiniz. İnanın, 6 ayın sonunda yüzünüz gülüyor ve düşük fiyatlardan satmadığınız için şükrediyor olacaksınız.

Kural 2 : Bilmediğiniz bir koine para yatırmayın

Kripto dünyasının belki de en korkutucu yanı binlerce seçenek olması ve ortada bir “ürün” olmaması. Aslında çoğu büyük kripto para ortaya bir prototip ve çalışan bir ürün ile çıkıyor. Bu nedenle fiziksel olarak işleyen bir ürünün koinine yatırım yapmak mantıklı olabilir. Ancak bir çok kullanıcı “bu koin düşük, yükselecek ileride” diyerek bilmediği koinlere yatırım yapıyor ve bu da kötü sonuçlara yol açıyor. Sonradan pişman olmamak için yalnızca iyi araştırdığınız, hakkında fikir sahibi olduğunuz ve projesini beğendiğiniz koinlere yatırım yapın. Böylelikle hem araştırdığınız için psikolojik olarak rahatlayacaksınız, hem de güvendiğiniz bir projeye destek veriyor olacaksınız. Yüksek kazançlar elde etmek için yüksek riskler almak yerine ortalama kazanç getirecek düşük riskler almak her zaman daha mantıklı olacaktır.

Kural 3 : Fanatikliğe yer yok

Bir takım tutmuyorsunuz, ya da memleketinizi belirlemiyorsunuz, aslında sadece paranızı değerlendirebileceğiniz bir yatırım aracı arıyorsunuz. İşte bu nedenle asla kripto paralar hakkında fanatiklik yapmayın. Siz projeyi beğenmiş olabilirsiniz, ilgi çekici veya düşük riskli gözükebilir ancak asla bir kripto parayı sonsuza kadar gönülden destekliyor gibi hareket etmeyin. Unutmayın, her proje bir gün son bulabilir, her yatırım bir noktadan sonra kârlı olmayı bırakabilir. Kripto paralarla psikolojik ve duygusal bağ kurmak yerine onları birer yatırım aracı olarak değerlendirip ona göre hareket edin. Belirli bir süre geçtikten sonra hâlâ daha zarar etmeye devam ediyorsanız ya da proje geliştiricileri projeyi geliştirmeyi bıraktıysa koini elden çıkartmanın zamanı geldi demektir. O nedenle asla duygusal davranmayın.

Kural 4 : Hedeflerinizi belirleyin

Yatırım yapmadan önce kendinize bir takım hedefler koymak hedefsizce kazanç beklemekten çok daha mantıklıdır. Yazının başında da dediğimiz gibi, kripto paralar her zaman kazanç getirmiyor, aksine %70-80 değer kaybeden koinler de piyasada bolca mevcut. O nedenle yatırım yapmadan önce kendinize rasyonel bir hedef belirleyerek “%50 yaptığında çıkacağım” ya da “6 ay sonra çıkacağım” şeklinde hareket ederseniz hem zararınızı aza indirmiş olursunuz hem de psikolojik olarak rahatlamış olursunuz. Bir çok yatırımcı hedef belirlemeden hareket ettiği için ya yüksek kazançlarda parasını almayıp sonradan zarar ediyor, ya da zaman hedefi koymadığı için koin değer kaybettiğinde düşük fiyatlardan satıp sonradan üzülüyor. Bu hatalara düşmemek için daha yatırımınızı yapmadan önce kendinize somut hedefler belirleyin.

Kural 5 : Uykunuzu alın

Aslında yalnızca uyku olarak da değerlendirmemek gerekiyor bunu. Bir çok yatırımcı veya kripto tutkunu günün her boş vaktini kripto paraların değerlerine bakarak geçiriyor. Durum öyle bir hâl almış ki on dakikada bir fiyatlara bakmazsa strese giren, geceleri uyumadan önce saatlerce fiyatları kontrol eden insanlar bile mevcut. Bir yatırım yaptığınızı ve risk aldığınızı unutmayarak fiyatları her dakika kontrol etmek yerine kendinize belirli periyotlar belirleyin ve hayatınızı yaşamaya devam edin. Unutmayın, siz al-sat için bu işe girmediniz, siz bir kripto paraya yatırım yaptınız ve sabır en önemli ihtiyacınız. Bir gecede veya bir kaç saat içerisinde zengin olmayı beklemektense psikolojik olarak rahatlayıp yatırımınızı zihninizde bir kaç plan geriye atıp gerçek hayata odaklanmalısınız. Kripto fiyatlarını bu kadar çok takip etmek zamanla psikolojik sorunlara yol açabilir. (Kripto Koin)

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