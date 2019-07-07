900 çalışanı olan ancak bir ofisi olmayan şirket

Firmalar, son yıllarda giderek yükselen bir trendle ofis ortamını tamamen terk ediyor. Peki bu çalışanlar için iyi bir haber mi?

Teknoloji şirketi çalışanı Cate Huston, "Yetenek eşit bir şekilde dağılıyor ama fırsatlar aynı şekilde çıkmıyor" diyor ve devam ediyor, "Ofissiz çalışma ortamları, yeteneğe ulaşabilmenize ve fırsat verebilmenize olanak sağlıyor"

Huston, 930 çalışanının tamamı uzaktan iş yapan Automattic isimli firmada çalışıyor. Ve bu şirketin tek bir ofis olarak adlandırılacak sabit adresi bulunmuyor.

BBC'ye konuşan Cate Huston, "Artık kimse ofis kelimesini telafuz dahi etmiyor. Bu kültürümüzün bir parçası halini aldı." diyor.

Toplantılar mı?

Huston, çok gerekli olan toplantılar için yolculuklar yaptıklarını ve bu maceranın da keyfini çıkardıklarını söylüyor.

Maliyetleri azaltma

Cate Huston'ın işvereni, merkezi bir ofisi olmayan az sayıda firma sahibinden biri.

Internetin her geçen gün hızlanması, video ve mesajlaşma gibi teknolojik uygulamaların gelişmesi ofissiz firmaların var olmasını kolaylaştırıyor.