Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti

Apple, Çin ekonomisindeki zayıflama nedeniyle satışlarının yavaşlamaya başladığını açıkladı. 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmek zorunda kalan Apple'ın hisseleri bu açıklamayla birkaç saat içinde yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Şirket, 29 Aralık'a kadar olan 3 aylık dönemde 84 milyar gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Apple'ın Kasım'daki açıklamasında 89 milyar dolarlık bir gelir öngörülmüş ancak bu tahmin bile yatırımcıların beklentilerinin altında kalmıştı.

Normalde Apple'ın en güçlü olduğu dönem yılın 4. çeyreği.

Apple'ın hisseleri Kasım'dan bu yana yüzde 28'den fazla değer kaybetti.

84 milyar dolarlık beklenti gerçekleşirse, Apple'ın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 düşmüş olacak.

Bu, şirketin yıllık bazda 2016'dan bu yana son çeyrek performansının ilk kez düşmesi anlamına geliyor.

'Çin'de bu kadar düşüş beklemiyorduk'

Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılara gönderdiği mektupta, satış gelirlerindeki sorunun Çin'den (Tayvan ve Hong Kong dahil) kaynaklandığını belirtti. Şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 20'sini buradan elde ediyor.