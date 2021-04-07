Archegos nedeniyle dev bankalar zarara uğradı

Archegos Capital, geçen ay bazı hisselerde aldığı büyük miktardaki kaldıraçlı pozisyonları elinde yeterli nakit bulunmadığı için kapatmak zorunda kaldı. Fonun 10 milyar dolar varlığına karşı kredili işlemlerle aldığı 50 milyar dolar pozisyonu bulunuyordu.

BÜYÜK ZARARLA BATTI

Fonun büyük zarar ederek battığı belirtilirken, Archegos adına hisseleri elinde tutan ve yok pahasına satmak zorunda kalan birçok uluslararası yatırım bankası da milyarlarca dolar tutarında zarar ettiler. Ayrıca fonun pozisyon aldığı Viacom ve Discovery gibi hisseler de zararına satışlar nedeniyle %50'nin üzerinde değer yitirdi.

Archegos nedeniyle hasar alan uluslararası yatırım bankalarından Credit Suisse, sadece Archegos yüzünden 4.7 milyar dolar zarar ettiğini dün açıkladı.

CNBC'de dün yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Archegos ile iş yapan yatırım bankalarından Morgan Stanley, zararına satışlar başlamadan önceki gün Archegos'un onayıyla hisseleri satmaya başladı.

Archegos'un pozisyonlarından dolayı elinde tuttuğu hisseleri iskontolu olarak satan Morgan Stanley, hisseleri alımı hedge fonlara bu satışın ismini açıklayamayacağı bir müşterinin iflasını önlemek için yaptığı teminat tamamlama işleminin bir parçası olduğunu söyledi.