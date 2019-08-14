Arjantin'de neler oluyor? Devlet Başkanı Macri ekonomi paketi açıkladı, peso yine değer kaybetti

Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için Pazar günü yapılan ön seçimlerde oyların yüzde 32'sini alarak ikinci olan Devlet Başkanı Mauricio Macri, bu hezimetin ardından yeni bir ekonomi paketi açıkladı.

Mauricio Macri, çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisini indirmeyi, kamu yardımlarının artırmayı, benzin fiyatlarına 90 gün zam yapmamayı vadetti.

Macri, Çarşamba günü televizyondan yaptığı açıklamada, "Bu önlemleri alıyorum çünkü sizi dinliyorum. Pazar günü bana verdiğiniz mesajı aldım. Bu paket 17 milyon çalışan ve ailesini rahatlatacaktır" dedi.

Açıklama sonrası Arjantin Pesosu güne, Amerikan Doları karşısında yüzde 12 değer kaybederek başladı. Peso gün içinde kaybını biraz toparlasa da Arjantin'e ait diğer finansal varlıklar da bu kayıptan etkilendi.

Ön seçimler sonrası Arjantin'de piyasalar şiddetli şekilde sarsılmış, Arjantin Pesosu Pazartesi günü Amerikan Dolarına karşı yüzde 30 değer kaybetmişti.

Ülkenin hisse senedi piyasasının öncü göstergesi Merval endeksi yüzde 31 düştü. Arjantin'e ait tahvillerde de düşüş görüldü.