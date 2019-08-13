Arjantin'de piyasalar neden son 18 yılın en kötü gününü yaşadı?

Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için düzenlenen ön seçimlerde Devlet Başkanı Mauricio Macri oyların yüzde 32'sini aldı. Ülkenin para birimi peso ve hisse senedi piyasaları Pazartesi günü son 18 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.

Piyasalardaki paniğin nedeni, piyasa ekonomisi yanlısı siyasetçinin tekrar seçilme şansının azalması.

Ön seçimlerde, diğer aday Alberto Fernández ve yarışta kendisine destek veren ülkenin eski solcu ve popülist lideri Cristina Fernández de Kirchner ise oyların toplam yüzde 47,7'sini aldı.

Arjantin Pesosu ön seçimler sonrası Pazartesi günü Amerikan Dolarına karşı yüzde 30 değer kaybetti. Peso gün içinde bu kaybını biraz toparlasa da Arjantin'e ait diğer finansal varlıklar da bu kayıptan etkilendi.

Ülkenin hisse senedi piyasasının öncü göstergesi Merval endeksi de yüzde 31 düşerken, Arjantin'e ait tahvillerde de düşüş görüldü.

2001 yılında ülkenin iflasına yol açan ekonomik krizden beri para birimi, hisse senetleri ve devlet tahvilleri bu kadar yüksek bir değer kaybı yaşamamıştı.