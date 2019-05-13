FİNANS

Çin’in misilleme vergi açıklamasıyla Boeing hisseleri düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

ABD merkezli hava aracı üreticisi Boeing'in hisseleri, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin artmasına paralel olarak yüzde 4.0’e yakın değer kaybetti.

Çin’in misilleme vergi açıklamasıyla Boeing hisseleri düştü

Çin’den yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin 5,000 ABD ürününe yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin’in ABD’den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi.

Bunun yanında Çin, 1 Haziran’dan itibaren 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergisinin yüzde 25’e yükseltileceğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından açılış öncesinde Boeing hisseleri, TSİ 15:41’de yüzde 3.52 düştü. KAYNAK:DHA

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