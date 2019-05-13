Çin’in misilleme vergi açıklamasıyla Boeing hisseleri düştü

Çin’den yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin 5,000 ABD ürününe yaptırım uygulayacağı belirtilirken, Çin’in ABD’den tarım ürünleri ve enerji almayı bırakabileceği, ABD ticaret hizmetini kısıtlamayı ve Boeing siparişlerini azaltmayı değerlendirdiği belirtildi.

Bunun yanında Çin, 1 Haziran’dan itibaren 60 milyar dolar değerindeki ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergisinin yüzde 25’e yükseltileceğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından açılış öncesinde Boeing hisseleri, TSİ 15:41’de yüzde 3.52 düştü. KAYNAK:DHA

