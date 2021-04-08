Forbes: Dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir Pekin!

Forbes'un yıllık milyarderler listesinde şehir, başına düşen milyarder sayısına dair veriler de yayınlandı.

Buna göre, bu yıl 33 milyarder daha eklenen ve toplamda 100 milyardere ulaşan Çin'in başkenti Pekin, dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir konumuna yükseldi.

BBC'de yer alan habere göre, Pekin'i 99 milyarderle New York takip ediyor.

Çin'in milyarder sayısını artırmasında ise, koronavirüs salgınına karşı başarılı müdahalesinin ve teknoloji şirketlerinin neden olduğu belirtildi.

Öte yandan Pekin, milyarder sayısı bakımından birinci sıraya yükselse de, milyarderlerin sahip oldukları toplam servet bakımından New York'un 80 milyar dolar gerisinde.

Pekin'in en zengin sakini olan TikTok'un kurucusu Zhang Yiming'in toplam serveti ikiye katlanarak 35.6 milyar dolara yükseldi. Bunun yanında, New York'ta yaşayan en zengin kişi olan eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg'in serveti ise 59 milyar dolar seviyesinde.

ÇİN'İN E-TİCARET PATLAMASI

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan e-ticaret patlaması nedeniyle, sektörde yer alan şirketlerin servetlerinde büyük artış yaşandığı gözlemlendi.