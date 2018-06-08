IMF Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti

Ancak Macri daha önce yaptığı açıklamada, IMF'den alınacak yeni borcun hükümetinin büyüme ve kalkınma programını güçlendireceğini söylemiş ve geçmişteki krizlerin benzerinden kaçınmalarını sağlayacağını söylemişti.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada "Arjantin bmakamları, ilk borç taksidini almak ve daha sonraki taksitlerin koşullu olması konusunda niyet beyanında bulundular" denildi.

Üç yıl sürmesi planlanan borç anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanması gerekiyor.

IMF Başkanı Christine Lagarde da anlaşma nedeniyle Arjantinli yetkilieri kutladı.

Lagarde "Daha önce de söylediğmiz gibi, bu plan Arjantin hükümetinin tasarladığı ve sahiplendiği, tüm Arjantinliler'in yararına ekonomiyi güçlendirmek için yapılan bir hamle" dedi.

Lagarde ayrıca "Bu çabaya piyasa güvenini artıracak ve bir dizi uzun süreli sorunun çözümü için bir mali destekle katkıda bulunmaktan memnunum" diye konuştu.

IMF Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde anlaşmayı oylaması bekleniyor.

IMF Batı Yarıküre Bölümü Başkanı Alejandro Werner ve Arjantin Masası Şefi Roberdo Cardarelli'nin bugün Washington'da bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

