Kenya'da sporculardan yüksek harcırah alan senatörlerin Japonya ziyareti iptal edildi

Kenya'da 20 milletvekilinin Dünya Kupası'nı izlemek için günlük 700 dolar harcırahla Rusya'ya gitmelerinin yarattığı tepkiler üzerine, beş senatörün Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası için Japonya'ya yapacağı ziyaret son anda iptal edildi.
Kenya basını, milli takımdaki voleybolculara günlük 37 dolar harcırah verilirken, senatörlerin 990 dolar alacağını duyurmuştu.
Senatörlerin 14 günlük ziyaretine daha önce onay verildiği öne sürülmüştü.
Ancak Senato Başkanı Kenneth Lusaka, böyle bir onay vermediğini ve tasarruf tedbirleri kapsamında ziyaretin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Haziran'da Rusya'ya giden milletvekillerinin 400 bin dolara mal olan ziyaretleri tartışma konusu olmuştu.
'Kenya'nın böyle büyük bir organizasyona nasıl ev sahipliği yapabileceği konusunda fikir sahibi olmak için' görevlendirilen meclis üyelerinin Ağustos'ta parlamentoya sundukları raporun büyük ölçüde "intihal" olduğunun öne sürülmesi tepkiyi artırmıştı.
Kenya milletvekilleri dünyada en fazla maaş alan meclis üyeleri arasında yer alıyor.
Arabalarıyla yaptıkları kilometre ve katıldıkları oturum başına ilave ücret alan milletvekillerinin aylık maaşı geçen yıl yüzde 15 azaltılarak 6.100 dolara düşürülmüştü.
Bir Kenyalının aylık ortalama 150 dolarla geçindiği belirtiliyor.
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