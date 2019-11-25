Louis Vuitton Tiffany & Co.'yu 16.2 milyar dolara alıyor

İki şirket önümüzdeki Pazar günü anlaşmanın detayları için görüşecek. 350 milyon dolar net borcu olan Tiffany’nin değeri yaklaşık 16.7 milyar dolar.

Tiffany'nin yönetim kurulu Pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14.5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16.2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı.

Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu Luis Vuitton'dan şirketi satın alma teklifini önce 16.7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.

KAYNAK:DHA

