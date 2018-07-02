Rusya’da 30 kentte emeklilik yaşı protestosu

Navalni, Twitter mesajında emeklilik yaşının artırılmasını "Gerçek bir suç" olarak tanımladı, "Reform adı altında on milyonlarca kişinin hakları çalınıyor" dedi.

Gösterilere muhalif lider Aleksei Navalni'nin destekçileriyle sendikacılar, Komünistler ve milliyetçi gruplar da destek veriyor.

Diğer kentlerdeki protestoların daha küçük çaplı olduğu belirtiliyor.

Sibirya'nın Omsk kentindeki gösteriye yaklaşık üç bin kişi katıldı.

Ancak sendikalar, birçok kişinin emekliliğini görecek kadar yaşamayacağını savunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Rusya'da erkekler için ortalama yaşam beklentisi 66, kadınlar içinse 77.

Rusya'da yaklaşık 30 kentte hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlarda da 55'ten 63'e çıkarma planını protesto için gösteriler düzenlendi.

'Putin'in 20 yıllık iktidarındaki en tehlikeli reform'

Gösterilerde "Öde ve öl", "Ellerinizi cebimizden çekin", "Bu kadar uzun yaşamayacağım" ve "Ölüler için değil, yaşayanlar için emeklilik" sloganları atıldı.

Dünya Kupası karşılaşmalarının oynandığı kentlerde gösteriler yasaklandı.

Bir kamuoyu araştırması Rusların yüzde 80'inin emeklilik yaşının artırılmasına karşı olduğuna işaret ediyor.

Moskova'da yayımlanan Moskovski Komsomolets gazetesi, bunun 'Putin'in 20 yıllık iktidarındaki en tehlikeli ve riskli reform olduğunu" yazdı.

'Putin'e destek iki hafta içinde yüzde 14 azaldı'

Bir başka kamuoyu yoklamasına göre de Putin'e destek bu önerilerin açıklamasından sonraki iki hafta içinde 14 puan azalarak yüzde 64'e geriledi.

