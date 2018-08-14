FİNANS

TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

14.08.2018 13:18 | Son Güncelleme

İngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya sayfalarında geniş yer verdi. Gazetelerdeki haber ve yorumlarda sorunun diğer gelişmekte olan ülkelere ve piyasalara yayılabileceği vurgusu yapıldı.

TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

İngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya sayfalarında geniş yer verdi. Gazetelerdeki haber ve yorumlarda sorunun diğer gelişmekte olan ülkelere ve piyasalara yayılabileceği vurgusu yapıldı.

Guardian gazetesi, Türk ekonomisindeki sorunları manşetine taşıdı.

Gazetenin Ekonomi Editörü Larry Elliott'un imzasını taşıyan ve uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin giderek kötüleşen mali krizle baş etmekte başarısız olmasının, diğer zayıf ülkelerde de domino etkisi yaratmasından korkulmasına neden olduğu" yorumu yapılıyor.

GuardianOrtadoğu Muhabiri Martin Chulov ise Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, "bu kaynakların, krizin tetikleyenin, ABD ve Türk yetkililer arasındaki, takası meselesiyle ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söylediğini" yazıyor.

Gazetede yer alan İstanbul'dan sokak izlenimleri haberinde ise Türklerin kur dalgalanmasına bakışı aktarılıyor.

Guardian'ın dış politika yazarı Simon Tisdall de bugünkü köşesini Türkiye'ye ayırmış. Tisdall, "Türkiye'nin krizinin, sınırlarının çok uzağında tehlikelere neden olduğunu" belirtiyor.

Tisdall yazının sonunda şu yorumu yapıyor:

"Tüm taraflardan kuşatılan ve içeride başarısız olan Türkiye'yi kim kendisinden kurtaracak? Soru yanlış oluşturulmuş. Doğrusu şu olmalı: Türkiye'yi Erdoğan'dan kim kurtarabilir? Cevap: Türkler."

Döviz bürosu

'Bir çukur içindeyken yapılacak en iyi şey kazmayı durdurmaktır'

Gazetenin başyazılardan biri de Türkiye'yle ilgili.

Guardian'ın başyazısının başlığı, "Sayın Erdoğan, bir çukur içindeyken yapılacak en iyi şey kazmayı durdurmaktır."

Yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son krizi Türkiye'ye yaptırım için bahane etmekle birlikte, Türkiye'deki son ekonomik meselelerin nedeninin asıl olarak Türk hükümetinin ekonomi politikaları olduğu" belirtiliyor.

Guardian'ın finans editörü Nils Pratley de yazısında, Türkiye'nin mali krizden kaçınmak için üç şey yapması gerektiğini belirtiyor. Pratley özetle şunları sıralıyor:

"Faizler artırılmalı, ABD'ye yönelik söylem yumuşatılmalı ve kavga etmekten kaçınılmalı, IMF çağrılmalı."

Şirketler kur krizinin acısını hissediyor

Financial Times gazetesinin ilk sayfasında, Türk ekonomisiyle ilgili haber "Bulaşma kaygısı" başlığıyla verilmiş.

FT, "Türk Lirası krizi diğer gelişmekte olan piyasaları vurmaya başladı" diye yazıyor.

Gazetedeki iki ayrı haberden birinde Merkez Bankası'nın son aldığı tedbirler ele alınmış. Haberde, alınan önlemlerin TL'nin değerini artıramadığı belirtiliyor.

İkinci haberde ise "şirketlerin kur krizinin acısını hissettiği" belirtiliyor. Bu haberde, "Türk şirketlerinin yıllardır Dolar ve Euro üzerinden borç aldığı, TL'nin değerinin düşmesiyle şirketlerin şimdi zora düştüğü" aktarılıyor.

Gazetedeki başyazıda da, Türk Lirası'ndaki dalgalanmanın diğer gelişmekte olan piyasaları da vurması ihtimaline dikkat çekiliyor.

FT, her birinin kendi özgüllükleri olmakla birlikte Brezilya, Güney Afrika, Şili, Meksika, Malezya, Rusya ve Çin'in bu durumdan etkilenebilecek ülkeler arasında olduğunu hatta sorunların zengin ülkelerin finans piyasalarına da yansıyabileceğini belirtiyor.

Trump ve Erdoğan

'İngiliz turistler Türkiye'ye akın ediyor'

Türkiye ekonomisine sayfalarında geniş yer ayıran bir diğer gazete ise Times.

Gazetenin ilk sayfasının sürmanşetinde İngiliz tatilcilerin kur farkının artışı nedeniyle Türkiye'ye "akın etmesi" öne çıkarılmış.

Gelişmeler iç sayfalarda üç ayrı haberde ele alınmış.

Birinci haberde "ABD'nin yaptırımlarının Türkiye, İran ve Rusya'yı nasıl olumsuz etkilediği" aktarılıyor.

İkinci haberde Türkiye'de "Erdoğan'ın destekçilerinin" altınlarını Türk Lirası'na çevirdiği bildirliyor.

Bir diğer haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı pastör Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısının Türkiye tarafından nasıl kabul edilmediği ele alınıyor.

'Erdoğan**, Batı ile atışmaya son vermeli'**

Times'ın başyazısı ise "Türkiye'de öfke nöbeti" başlığını taşıyor.

Yazıda, "Erdoğan, krizin derinleşmesini engellemek istiyorsa Batı ile atışmaya son vermeli" yorumu yapılıyor.

Daily Telegraph gazetesi ise sayfalarında, Türk ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri aktardığı haberinin dışında, konuyla ilgili iki yorum yazısına yer vermiş.

Birinci yazı, Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond'a ait.

Almond yazısında, ABD Başkanı Trump'ın aynı anda birçok ülkeye yaptırım uygulamasını eleştiriyor ve "Trump, bir yaptırıma uğrayanlar ekseni yaratıyor" yorumunu yapıyor.

Daily Telegraph'daki diğer yorum yazısı ise gazetenin uluslararası ekonomi editörü Ambrose Evans-Pritchard'ın imzasını taşıyor.

Yazar, "TL'deki değer kaybının Türk bankalarını büyük bir sarmalın içine çekme riski taşıdığını" belirtiyor.

Evans-Pritchard, "Türk ekonomisindeki sorunların gelişmekte olan piyasalardaki bir çatırdamanın habercisi olduğunu" da yazıyor.

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilirDaily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir
Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğizDiyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Diğer Haberler
Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?

Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

'Trump'ın yaptırımları füze gibi kullanması mali piyasaları olumsuz etkiliyor'

'Trump'ın yaptırımları füze gibi kullanması mali piyasaları olumsuz etkiliyor'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.