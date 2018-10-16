2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

Taşlıdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda oto yıkama yağlama sektörüne ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen hem de güzel gözükmesi için geçmiş yıllara göre araçlarına daha fazla bakım yaptırdığını ve otomobillerini daha çok yıkattığını söyledi.

Sektörde işletmecilerin, oto yıkama yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Taşlıdağ, oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik yaptığını anlattı.

Taşlıdağ, sektörün artık çok geliştiğini, vale hizmeti vererek araçları evden veya iş yerinden alıp yıkayıp tekrar teslim ettiğini belirterek, artık insanlar için zamanın çok önemli olduğunu, işletmeye gelen araç sahibinin, otomobilinin 15 dakikada hazır olmasını istediğini, bu nedenle istihdam rakamının yüksek olduğunu söyledi.

İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlamacı olduğunu bildiren Taşlıdağ, "Bir oto yıkama yağlama işletmesinde en az 5 kişi olmalı. Bu 5 kişiden birisi yıkama yağlama, birisi kurulama, birisi sabunlama, diğeri de iç temizlik yapar. Bu sürekli dönüşümle sürer. Ancak bunun vale hizmeti var, başlarında duracak birisi var... Çalışan sayısı ortalamada 8-10 olabiliyor, hatta 20'ye kadar yükselebiliyor." şeklinde konuştu.