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2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2018 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye bu yıl, son 15 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayı itibarıyla yıllık yüzde 25.24 oranında arttı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23.5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyondaki bu gelişmelere bağlı olarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağı öngörülüyor.

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 yılında uygulanacak asgari ücret gelecek ay belli olacak. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.92 oranında artırıldı. 2017’de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu.

BORÇLANMAYI YIL SONUNA KADAR YAPMAK AVANTAJLI

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret son üç yıldır yıllık olarak belirleniyor, yıl boyunca aynı kalıyor. 2015 ve önceki yıllarda ise 6’şar aylık dönemlerde artırılıyordu. Yıllık uygulama aynen devam ederse bu yılın kasım-aralık ayında borçlanma primi ödeyenle ocak ayında ödeyenler arasında yüzde 25 oranında maliyet farkı ortaya çıkacak. Borçlanmayı bu yıl yapanlar ocak ayına göre yüzde 25 oranında avantajlı olacak.

1 GÜNLÜK BORÇLANMA FARKI 5.41 TL

Borçlanmalarda brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançların yüzde 32’si üzerinden prim alınıyor. Bir günlük borçlanma için 2018 yılında 21.65 TL ile 162.36 TL arasında prim ödenmesi gerekiyor. Asgari ücret yüzde 25 oranında arttığı takdirde gelecek yıl borçlanma yapanlar ise bir günlük borçlanma için 27.06 TL ile 202.95 TL arasında prim ödeyecekler. En düşük tutarda prim ödeyenlerin dahi günlük borçlanma maliyeti 5.41 TL artacak.

ÇOCUK BAŞINA 3 BİN 895 LİRA

Asgari ücretteki artıştan en fazla etkileneceklerin başında doğum borçlanması yapanlar geliyor. İşçi, memur veya esnaf statüsünde çalışan kadınlar, doğum sonrasında çalışamadıkları günler için her çocukta 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabiliyorlar.

Bir çocuk için 720 gün borçlanma yapacak kişi en düşük rakamdan bu yıl borçlandığında 15 bin 588 TL ödüyor. Aynı kişi borçlanmayı ocak ayına bıraktığında bir çocuk için 19 bin 483 lira ödemek zorunda kalacak. En düşük primden ödediğinde bile bir çocuk için borçlanma maliyeti 3 bin 895 lira artacak. Maliyet artışı 2 çocukta 7 bin 790 liraya, 3 çocukta ise 11 bin 685 liraya ulaşacak.

GURBETÇİNİN BORÇLANMA MALİYETİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı ev kadınları ile erkek işçilere, çalışmadıkları süreler için borçlanma yapmak suretiyle Türkiye'de emeklilik hakkı sağlanıyor. 5400 gün borçlanma yapması gereken bir gurbetçi, ödemeyi bu yıl yaptığı takdirde 116 bin 910 lira ödeyecek. Aynı gurbetçi borçlanmayı ocak ayında yaptığında ödemesi gereken tutar 146 bin 124 liraya ulaşacak. Maliyeti 29 bin liradan fazla artacak.

Gurbetçiler açısından bu yılın bir diğer özelliği de TL’nin geçen yıla göre çok değer kaybetmiş olması. Dolar, euro üzerinden kazanç elde eden gurbetçilerin borçlanma maliyetleri geçen yıla göre de bu yıl daha avantajlı bulunuyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI

En çok borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. En düşük prim üzerinden 540 günlük askerlik borçlanmasını yıl sonuna kadar yapanlar 11 bin 691 lira prim öderken, gelecek yıla bırakanlar 14 bin 612 lira ödemek zorunda kalacak. Bunların maliyet artışı da en az 2 bin 921 lira olacak.

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doğum borçlanması 2019 asgari ücret Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) SGK

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