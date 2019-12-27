2020 asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yer aldı!

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre, işçinin günlük asgari ücreti 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 98,10 TL olarak belirlendi.

Karar şu şekilde:

"22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2019 tarihinde başladığı çalışmalarını 26/12/2019 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,

2) işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1/1/202031/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir."