23 Şubat 2021 güncel fındık fiyatları... Fındık kaç lira oldu? İllere göre fındık fiyatları listesi!

Fındık fiyatları son durum Karadenizli üreticiler tarafından araştırılıyor. Binlerce fındık üreticisinin geçim kaynağı olan ve geçen yıl 30 liraya satılan fındığın bu yıl ortalama fiyatlarının 35 lira civarında olması gerektiğini açıklayan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, "Şu anda 23-22 liraya kadar fındık fiyatlarının düşürülmesi demek manipülasyonun eseri olabilir" demişti. Besin kaynağı deposu olan ve Karadenizli vatandaşların geçim kaynaklarından birisi olan fındığın fiyatları ne olacak merak ediliyor. Fındık üreticileri güncel fındık fiyatlarını araştırırken; Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, Giresun, Sakarya, Çarşamba,Ünye, Düzce, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon güncel fındık fiyatları haberimizde...

FINDIK KAÇ LİRA OLDU?

Gıda'dan sağlık ürünlerine birçok firmanın kullandığı fındık aynı zamanda büyük bir besin deposu olduğu için tüketiciler tarafından büyük bir iştahla yeniliyor. Başta Karadeniz olmak üzere, Kocaeli ve Sakarya'da da üretilen fındık sayesinde birçok aile geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 30 lira civarlarında satılan fındığın 2021 yılında fiyatının kaç lira olacağı ise merak ediliyor. Birçok ilde üretilen fındık 2021 yılında 30 lira üstünde fiyatlanması gerekirken 21-25 TL arasında fiyat belirliyor. Şehirden hatta ilçeden ilçeye değişen fındık fiyatları ise üreticilerin satmak istediği fiyatın oldukça altında seyrediyor. Fındık fiyatları ne zaman yükselecek araştıran üreticiler, en son Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin'ın yaptığı "manipülasyon" açıklamasına dikkat çekiyor.