7 yıl kapalı kalan fabrika tekrar üretime geçti

Kuşburnu ağırlıklı olmak üzere, alıç, böğürtlen ve kızılcık suyunun da üretildiği fabrika, yeniden hizmete girdiği 28 Eylül'den bu yana 40 tonu aşkın kuşburnu satın aldı.

Bu tarihten itibaren kapalı bulunan fabrika, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in girişimleri sonucu belediye tarafından 3 milyon 250 bin liraya satın alınarak yeniden faaliyete geçirildi.

Dağlık alanda yetişmesi ve dikenli yapısı nedeniyle bir hayli güç toplanan kuşburnu meyvesinden yılda 2 milyon lira gelir sağlanıyor.



'ARTIK ÜRETİCİMİZİN ÜRÜNÜNÜ SATABİLECEĞİ BİR FABRİKA VAR'

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine, kuşburnunun Gümüşhane ile özdeşlemiş kaliteli bir meyve olduğunu söyledi.

Fabrikayı Halk Bankası'ndan 3 milyon 250 bin liraya satın alarak 7 yıl aranın ardından vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Çimen, "Fabrika ile ekonomideki dış kaynaklı dalgalanmaya rağmen istihdam sağlamak ve ülke ekonomisine katkı sunmak arzusundayız. Burada şu an için 50 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu fabrikayla Gümüşhane'de en az 5 bin hemşehrimiz dolaylı olarak bu işten ekonomik fayda sağlayacak." dedi.

Çimen, artık üreticinin ürününü satabileceği bir fabrika olduğuna dikkati çekerek, belediye bünyesinde kurdukları şirketle fabrikayı yönettiklerini ifade etti.

'GÜMÜŞSU ARANAN BİR MARKA HALİNE GELECEK'

Üreticinin fabrikaya yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Çimen, açıldığı 28 Eylül'den bu yana üreticilerden 40 ton yaş kuşburnu ile 15 ton alıç satın aldıklarını kaydetti.

Çimen, fabrikada doğal ve özenli bir üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Ürünlerimiz lezzetiyle ön plana çıkacak. Gümüşsu aranan bir marka haline gelecek. Şirket marifetiyle rekabet gücümüzü de artıracağız. Dünyanın her bir tarafında Gümüşsu markası raflarda aranan bir ürün olacak. En kısa zamanda büyük marketlerde ve raflarda herkes bu ürünümüzü tadacak." diye konuştu.