Adalet Bakanlığı'na 15 bin sözleşmeli personel alınacak!

Adalet Bakanlığı, 2018 yılı içerisinde 15 bin sözleşmeli personeli alınacağını bildirdi. Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacağı belirtildi. İstihdamı sağlanacak olan personellerin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığında görevlendirileceği ifade edildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI



Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Planlanan istihdam kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 farklı alanda alım gerçekleştirilecek.” (İHA)