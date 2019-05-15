AK Partili Muş: Köprü cezalarının iptali için Meclis Başkanlığı'na sunacağımız teklif var

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefet partilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle 'Meclis çalışmıyor' eleştirilerine yanıt verdi. Muş, bayrama kadar gündemlerinden çıkması gereken öncelikli yasalar olduğunu söyledi. Muş, Meclis çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Genel Kurul'da 'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulmasına ilişkin müzakereler başladı. Önümüzdeki haftalarda yeni verilecek tekliflerle süreç işleyecek. Haziran’ın ilk haftası bayram. Meclis bayrama kadar aralıksız çalışacak. Askerlik ile ilgili düzenleme, Kapadokya teklifi, turizm teşvik yasası ve köprü geçişlerindeki trafik cezaları ve çeşitli kanunların yer alacağı düzenlemeler var" dedi.

KÖPRÜ CEZALARI

Muş, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği köprü geçiş cezalarıyla ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği köprülerle alakalı bazı vatandaşlara verilen yüklü miktarda cezalar vardı. Bu cezaların iptali için Meclis Başkanlığı'na sunacağımız teklif var. Meclis'in programına göre yasalaşması halinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Diğer alanlarla ilgili bir çalışmamız var. Netleştiği zaman onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Şimdi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA



