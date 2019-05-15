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AK Partili Muş: Köprü cezalarının iptali için Meclis Başkanlığı'na sunacağımız teklif var

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği köprülerle alakalı bazı vatandaşlara verilen yüklü miktarda cezalar vardı. Bu cezaların iptali için Meclis Başkanlığı’na sunacağımız teklif var. Meclis'in programına göre yasalaşması halinde bu sorun da ortadan kalkacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefet partilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle 'Meclis çalışmıyor' eleştirilerine yanıt verdi. Muş, bayrama kadar gündemlerinden çıkması gereken öncelikli yasalar olduğunu söyledi. Muş, Meclis çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Genel Kurul'da 'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulmasına ilişkin müzakereler başladı. Önümüzdeki haftalarda yeni verilecek tekliflerle süreç işleyecek. Haziran’ın ilk haftası bayram. Meclis bayrama kadar aralıksız çalışacak. Askerlik ile ilgili düzenleme, Kapadokya teklifi, turizm teşvik yasası ve köprü geçişlerindeki trafik cezaları ve çeşitli kanunların yer alacağı düzenlemeler var" dedi.

KÖPRÜ CEZALARI

Muş, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği köprü geçiş cezalarıyla ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "Binali Yıldırım'ın gündeme getirdiği köprülerle alakalı bazı vatandaşlara verilen yüklü miktarda cezalar vardı. Bu cezaların iptali için Meclis Başkanlığı'na sunacağımız teklif var. Meclis'in programına göre yasalaşması halinde bu sorun da ortadan kalkacaktır. Diğer alanlarla ilgili bir çalışmamız var. Netleştiği zaman onu da kamuoyu ile paylaşacağız. Şimdi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
köprü cezaları AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Binali Yıldırım

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Binali Yıldırım Veya İmam oğlu fark etmez yetkiyi nerden alıyor DEVLET ADINA AÇIKLAMA YAPABİLİYOR haa olurda BAŞKAN OLUR amenna ama bu devletin yetkisini taraflı olarak adaya torpil etmek zaten bu yüzden alamadık yine aynısı haksızlık torpil adalet partisi adaletini kaybetti
Herkes cezasını cekmeli, kurallara uyan sürücülere o zaman ödül verilsin, bu da ödül ile yasalaşsın.Siz kural içinde yaşayan insanları anlayamazsınız.Çünki kuralsızların başını siz çekiyorsunuz... Yazıklar olsun.
Aileyi yok eden yasalara müdahalede 1 saat bile çok değerli şu an. 1) Nafaka zulmü 2) 3600 3) EYT düzenlemesi yapılmadan girilen her seçim tepkiler daha büyük olacak.
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