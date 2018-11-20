Albayrak: Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'unda (IBF-Uluslararası İş Forumu) konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar;

-Çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenme koyduğumuz bu süreçte beklentilerimiz dışında bir gelişme yaşamadık. 2019'a girerken makro ekonomik göstergeleri detaylı analiz ederek stratejilerimizi buna göre yaptık. Reel sektör ve bankacılık sektörümüzü güçlendiriyoruz. İkinci hedefimiz ise bütçemiz.

Tarımda erken uyarı sistemini devreye alacağız

Gıda enflasyonuyla ilgili stratejik bir yol haritası hazırlıyoruz

Hal Yasası'nı da en iyi şekilde uygulamaya sokacağız

Fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en üst seviyede sürdüreceğiz

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