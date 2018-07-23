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Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz toplantı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün İstanbul'da bazı ekonomist ve bankacılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün bazı ekonomist ve bankacılarla biraraya gelmesi ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Topantıya davet edilen iki katılımcının verdiği bilgiye göre ilgili toplantı bugün saat 13:00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşecek. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomist bankacı

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