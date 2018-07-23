Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün bazı ekonomist ve bankacılarla biraraya gelmesi ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Topantıya davet edilen iki katılımcının verdiği bilgiye göre ilgili toplantı bugün saat 13:00'de İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşecek. (REUTERS)

