FİNANS

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

04 Ocak 2018 09:24

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi, yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise değişmedi.

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Maliye Bakanlığı, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre, alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında arttı.

Rakının asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş oldu.

Vergideki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak yansıması bekleniyor.

 

Bu kapsamda 70'lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması ön görülüyor.

 

Öte yandan sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Okuyucu Yorumları60 yorum
  • 76 Oy
    vurun her şeye zammı, bir gün patlar bu halk vatandaşın alım gücü iyice zayıfladı yöneticimiz uyuyormuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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  • 71 Oy
    asgari ücrete zam yapıldı ya o yüzden herşeyin zamlanmasi lazım
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  • 68 Oy
    Bunlar vatandaş neyi tüketiyosa ona zam yapıyor vergisini arttırıyor. Benzin, Alkol, Sigara, Elektrik, Doğal gaz ne var ne yok zam yaptılar. Sorsanız dış güçler derler ama asıl düşman içeride 1606 tl zammı alında neyse
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  • 76 Oy
    aralıkta enflasyon %8 çıkıyor memura %3 artı 3 zam veriyor, 1 ay sonra enflasyon %12 çıkıyor nasıl oluyorsa, sonrada memura verdikleri 70-80 lirayı on misliyle vergilerle zamlarla geri alıyorlar, bizim insanımız çok iyi ya vur başına al ekmeğini elinden.
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  • 56 Oy
    haram olsun
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  • 52 Oy
    yapıştır gitsin. nereden vuracaklarını şaşırdılar. zarrab amcaları da yok artık. kaynak sağlanamıyor. sokakta yürümekte paralı olursa şaşırmayın.
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  • 54 Oy
    müstahak hakedio bunlar acıma ver zamı gelsin
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  • 44 Oy
    Yöneticimiz vatandaş sana ne yaptı sıkışınca benim halkım diyorsun darbeyi bile bu halkın önledi sen havalarda uçarken vatandaş mermilerin tankların önüne yattı bu halk sen ne yaptı vurun kahpeye verin zamları dedin olmadı yönetici Velilerden özel görüşmelerini kendilerine öterse yerli parayı fazlasıyla bulursun halk sana ne yaptı
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  • 40 Oy
    hükumetin icraatlarını unutmak, ay sonu nasıl gelecek diye düşünürken iki kadehle kafayı demlemeye de müsaade yok, hiç değilse antidepresanlara zam yapmayın
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  • 31 Oy
    Sonunda üzüm fiyatı tavan olacak,inada. ÖTV ALİRLAR
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  • 32 Oy
    Yarasın :)
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  • 7 Oy
    bu rezillik dünyada yok içki içmek günah durdurmak için zam yapalım ama milli piyango ile kumar oynatmak serbest milleti teşvik edelim bu hükümet ile ucunda para varsa herşeyin mübah olduğunu öğrendim
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  • 4 Oy
    Bazıları alkollü içki içenlere tepki göstermiş. Harammış ya, günah mış ya. Ulan çocuğunu çalıntı sorularla okula sokarken haram değil, partinin referansıyla haketmediğin işe girersin haram değil, haketmediğin ihaleyi alırsın haram değil, torpille engelli raporu alırsın haram değil. Benim helal paramla içtiğim haram ha , defolun oradan sahtekarlar.
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  • 3 Oy
    Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam HOGELDİN 2018......
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  • 2 Oy
    hükümetin ayakta durması içinen kolay vergi alma yolu
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  • 2 Oy
    bize bunlar az gelir içki içmem bi sigaram var ama yakın zamanda onada gelir susmamak gerek maaşa zam gelince gıdımcık, halkın harcama yapacağı yere o biçim kimi çok zengin kimi çok fakir denge çok karıştı
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  • 2 Oy
    millet sigaranin kacagini aliyo zaten alkolunde kaçağıni alcak. aferin hep böyle yapin.. millet devlete vergi vermek yerine ite köpeğe para kazandirsin.. buna devlet sebep oluyo..
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  • 1 Oy
    Ekmek 4 tl makarna 10 tl olsun...
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  • 1 Oy
    az kaldı aynı gürcüler gibi evde üretime başlayıp iççez artık.arkadaş hiçbirşeyin anlamı kalmadı artık bu ülkede.nefes alıp verdiğimize dua edicez artık.herşeye hergün zam herkes mutsuz agresif.tarımhayvancılık bitti.bütün paralar asfalta yola köprülere yattı.doğru avrupa kıskanıyor.diyorki bu açlık sınırında bu adamlar nasıl yaşıyor.* don yok hava 1500
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  • 1 Oy
    Evde kendim üretiyorum votkanın litresi 7 tl ye geliyor çokta kaliteli. Şimdi saksıda tütün yetiştirmeyi deneyecem.
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  • 1 Oy
    Seçimler yakın çok uzak diil o gün sıra bizlere gelicek elbet
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  • 1 Oy
    Biz evde yapıyoruz artık :) Sigaramız da sarma tertemiz yezidlere vergi fln yok bundan sonra ne kadar kurtarsak kardır :)
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  • 1 Oy
    Sözde müslüman hükümetimiz alkole bel bağlamışlar. Yiyorsa yasaklayın. Haramdan alenen beslenmeyin ve yakınlarınıza haram lokma yedirmeyin. Ohh miss değilmi. İçki sizinde kafanızı yapıyor. :)
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  • 1 Oy
    yakında köprüde trafik sorunuda kalmaz adamlar biliyo bu işi
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  • 0 Oy
    Milleti kanser ettiniz iki bira içip mutlu oluyorduk en azından 2004 ten bu yana 4 TL olan bi bira suan 10 TL millet uyuşturucu ya başlıyor niye adam iki bira içeceğine bi çiftli sigara içiyor maliyeti daha az :=)
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  • 0 Oy
    Bu ülkeyi yönettiğini sananlar ot gibi yaşayanlar, halbuki atsalar iki tek yaşamın ne güzel olduğunu anlarlar. Ben şahsıma demek istiyorum ki, her ürüne uygulanan vergi de alkollü içeceklere uygulansın, yoksa bu gidişle kimyager olacağız*
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  • 0 Oy
    Bu ülkede gerçek enflasyon %25 den aşşağı çıkarsa eşşek gibi anırırım %11 deyip uyutuyorlar milleti ama az kaldı 2019 a hesabını vereceksiniz.
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  • 0 Oy
    Ben içki alıyorum bunun parası ile cami yapıyorlar bu camide namaz kılmak caiz mi. Diyeceğim ama demiyorum, çünkü para için birileri * bile satarlar.
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  • 0 Oy
    Bu sadece ülkemizdeki kaçakçıların işine yarar. Galiba her konuda olduğu gibi AKP'nin bu konuda da kaçakçı müteahhitleri var.
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  • 0 Oy
    her şeye gelen zamma millet sessiz kalıyorsa,içende içmeyen de bu zamlardan belirli çoğunluk halk kesim zarar görür.görüyoruz.
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  • 0 Oy
    bu kan emici yobazları doyuramadık...ekonomi iyi diyorlar kan emmeye devam ediyorlar..haram olsun bu yaptıkları yedikleri...
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  • 0 Oy
    Emekli maaşıma gelen zamla hemen kiloluk rakı alacağım ve afiyetle içeceğim KİLİS
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  • 0 Oy
    Emekli maaş zammıyla hemen kiloluk rakı alıp, afiyetle içeceğim ve birilerinin kulağını çınlatacağım.
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  • 0 Oy
    asgari ücretle çalışıp geçinemiyorum diyen ve tayyip amcaya oy veren arkadaşlar düşünsün..
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  • 0 Oy
    sonunda milleti bonzaici yapacaklar
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  • 0 Oy
    valla ben free şhopda. getirtiyorum özellikle kıbrıs çok uygun bir wisk ve yanında rakı 120 tl zuhahaha
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  • 1 Oy
    bırakin millet günah işleme özgürlügünü kullansin ..
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  • 136 Oy
    sigara 20 tl den az olmamalıdır.
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  • 199 Oy
    iyi olmuş inşallah %500 artar.
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  • 0 Oy
    @thaylans kesin sen imamsin maasina zam yapilsin diye artmasini istiyosun demi...
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  • 1011 Oy
    az artmış keşke yüzde 150000 artsaydı da kimse bu zıkımıı içmeseydi
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  • 31 Oy
    @5112870 bedava olsaydı zıkkım demezdin
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  • 21 Oy
    @5112870 yani sen bu yorumu dini yönden yaptığını sanıyorsun çok akıllıysan eyy devlet yasaklasana alkolü diyebilirsin ama yasaklamazlar çünkü gelir var para var günahta neymiş düşünmezler şans oyunları gibi sonrada dinden bahsederler en büyük dinci kendileri zannederler sizde ..... gibi bu zammı dini yönden sanarak desteklersiniz aklınızın başınıza gelmesi için ben daha sana ne diyeyim
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