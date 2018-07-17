FİNANS

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Dolar endeksi ile dolar/TL'deki yatay seyir paralelinde ons altın ve gram altın fiyatlarında hareketlerin sınırlı kaldığı görülürken, gram altın 193,5 lira, ons altın ise 1.242,3 dolar seviyelerinde dengelendi.Uzmanlar gram fiyatında da ons altın ve dolar/TL'deki yatay seyre paralel hareketlerin izlendiğini belirtti.

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum...

Altının gram fiyatı dün güne 193,2 lira seviyesinden başlamasının ardından en yüksek 194,6 ve en düşük 192,4 lirayı görürken, günü de yüzde 0,3 düşüşle 193,2 liradan tamamladı. Bugün ise 192,9-193,7 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 193,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.293 liradan satılırken, 1.237-1.242 dolar dar bandında hareket eden altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1.242,3 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Çin'de ikinci çeyrek büyümesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi, Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini açıkladığı rapor ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yaşandığı yoğun bir günün geride bırakıldığını söyledi.

Tüm bu gelişmelere karşın altın fiyatlarında sakin bir seyrin izlendiğini belirten Memiş, "Dün dolar endeksinin baskı altında kalmasına karşı altının ons fiyatında hareketlerin sınırlı kaldığını gördük. Altının ons fiyatı dün 1.238-1.246 dolar bandında işlem gerçekleştirdi. Dar bant aralığı bize bu hafta altının ons fiyatında düşüşlerin devam edeceğinin işaretini veriyor olabilir. Eğer altının ons fiyatı 1.237 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarsa düşüşler 1.227 dolara kadar devam edebilir, ancak toparlanma isteği sürerse yükselişler 1.257 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.

Memiş, altının gram fiyatında da ons altın ve dolar/TL'deki yatay seyre paralel hareketlerin izlendiğini belirterek, "Bugün güne 193,3 liradan başlayan altının gram fiyatının 191,7-193,8 lira bandında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." öngörüsünde bulundu. AA

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