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Araç sahipleri dikkat! Benzine 6 kuruş zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2019 16:56 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

Araç sahipleri dikkat! Benzine 6 kuruş zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
benzin akaryakıt zam

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
inşallah olur çok araç var apartman kapısına gıremiyoruz araç park edıyorlar
zam insani zinde.tutar hayirli olsun memleketimiz
Asıl seçimden sonra bindirimleri görün siz. Kim kazanırsa kazansın ekonomi çok kötü bir döneme girecek. Felaket tellallığı değil. Acı gerçekler. Enflasyonu %1 göstermekle ekonomi düzelmiyor. Balonu şişirmeye devam etmeyin. Ne kadar çok şişerse o kadar şiddetli patlayacak. :)
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