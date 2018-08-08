AVM'lerden 'dolar' mesajı

Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen perakendeciyi zor durumda bırakıyor. Alışveriş merkezleri sahipleri bu konuda taşın altına elini koymaya devam edecekleri sinyalini verdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, haziran ayına ilişkin AVM ciro endeksi verilerini açıkladı ve sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belgü, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve dövizin ateşi ne yazık ki sönmüyor, yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen perakende sektörü el birliği çalışıp, istihdam kaybına sebep olmayacak önlemleri alacaktır" dedi.

Belgü, "Dövizde son dönemde yaşanan artışlar sebebi ile perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ederek elimizden geldiğince iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” diye konuştu.

AVM Ciro Endeksi

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,3 artış kaydederek 291 puana ulaştı.