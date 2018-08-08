FİNANS

AVM'lerden 'dolar' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM'lerde ziyaretçi sayısı, ciro ve metrekare verimliliklerinde artış yaşandığını; bununla birlikte alışveriş merkezi yatırımcıları olarak dövizde son dönemde yaşanan artışlar nedeniyle perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

AVM'lerden 'dolar' mesajı

Türk Lirasındaki hızlı değer kaybı kirasını döviz kuru üzerinden ödeyen perakendeciyi zor durumda bırakıyor. Alışveriş merkezleri sahipleri bu konuda taşın altına elini koymaya devam edecekleri sinyalini verdi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, haziran ayına ilişkin AVM ciro endeksi verilerini açıkladı ve sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belgü, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve dövizin ateşi ne yazık ki sönmüyor, yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen perakende sektörü el birliği çalışıp, istihdam kaybına sebep olmayacak önlemleri alacaktır" dedi.

Belgü, "Dövizde son dönemde yaşanan artışlar sebebi ile perakendecilerin kira/ciro oranlarını yakından takip ederek elimizden geldiğince iş ortaklarımıza destek olmaya devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” diye konuştu.

AVM Ciro Endeksi

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,3 artış kaydederek 291 puana ulaştı.

Ciro endeksi geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise yüzde 18,6 artış kaydederek 2018 ikinci çeyrek döneminde 261 puan oldu. Ziyaret sayısı endeksi ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10’luk bir artış kaydetti.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Haziran 2018’de İstanbul’da 1.252 TL, Anadolu’da 1.015 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2018’de 1.110 TL’ye yükseldi.

Metrekare başına düşen cirolarda, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18,7’lik bir artış yaşandı. 2018 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği 996 TL oldu.

Belgü, "Endeks verilerimiz gösteriyor ki hem haziran ayında hem de çeyrek bazlı değerlendirmelerde büyük ölçüde artış gösterdi ve bu artışların her ikisinin de enflasyon üzerinde olması sektörümüz için umut vericidir" ifadelerini kullandı.

Belgü'den 'bayram' mesajı

Hulusi Belgü, "Uzunca bir süredir düşük seyreden ziyaretçi sayıları ise haziran ayında yeniden yükselişe geçti ve yüzde 10’luk artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde hem bayramın olması, hem de okulların açılması perakende sektörünün yukarı hareketili ivmesinin devam etmesini sağlayacaktır. Bu vesile ile gündeme taşınan ve ticaretin en yoğun yapıldığı bayramlarda ilk gün yapılan cironun önemine dikkat etmek lazım… Bayramın ilk günü tek başına 1,5 milyar TL’lik ciro yakalamakta hem perakendeciye nefes vermektedir hem de toplanan vergilerle devlet ekonomisine destek olmaktadır. Dolayısı ile bayramın herhangi bir gününde AVM'lerin kapalı kalması 480 bin kişilik istihdamı olan perakendecilerimizin yükünü artıracaktır" şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdiCumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi
Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandıVekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AVM dolar ciro

En Çok Okunan Haberler

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

E-devletten yeni bir hizmet daha ! E-nabız nedir? Ne işe yarar?

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale!

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor

Vakıf Emeklilik, Otomatik BES’te yenilikçi hizmetleriyle dikkat çekiyor

Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı

Kredi kartında takibe alınanların sayıları azaldı

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesinde tam gaz!

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesinde tam gaz!

TÜRSAB'dan 20 büyük siteye dava!

TÜRSAB'dan 20 büyük siteye dava!

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı

Vekaleten kurban bağışı bedelleri açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.